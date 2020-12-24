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Tesla’yı Apple’a satacaktı
ELEKTRİKLİ otomobil üreticisi Tesla’nın sahibi ve CEO’su Elon Musk, şirketi bir dönem Apple’a satmayı düşündüğünü itiraf etti.
Musk, ‘Tesla Model 3’ aracıyla ilgili sorunlar yaşadığı dönemde Apple’ın CEO’su Tim Cook ile görüşmek istediğini ancak Cook’un kendisine randevu bile vermediğini açıkladı. Musk, Apple’ın elektrikli aracında kullanacağı bataryaların diğer elektrikli araçlara göre daha uzun bir menzil sunacağı öngörüsüne katılmadığını söyledi.
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