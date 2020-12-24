Tesla’yı Apple’a satacaktı

Musk, ‘Tesla Model 3’ aracıyla ilgili sorunlar yaşadığı dönemde Apple’ın CEO’su Tim Cook ile görüşmek istediğini ancak Cook’un kendisine randevu bile vermediğini açıkladı. Musk, Apple’ın elektrikli aracında kullanacağı bataryaların diğer elektrikli araçlara göre daha uzun bir menzil sunacağı öngörüsüne katılmadığını söyledi.