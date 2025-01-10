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Tesla, ABD'de yaklaşık 240 bin aracını geri çağırdı

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#Tesla#ABD#Geri Çağırma
Tesla, ABDde yaklaşık 240 bin aracını geri çağırdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 19:50

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geri görüş kamerası sorunu nedeniyle yaklaşık 240 bin aracını geri çağırdı.

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ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, Tesla'nın belirli 2024-2025 Model 3 ve Model S, 2023-2025 Model X ve 2023-2025 Model Y araçlarını geri çağırdığı belirtildi.

Söz konusu araçlarda, bilgisayar devre kartının kısa devre yaparak arka görüş kamerası görüntüsünün kaybolmasına neden olabileceğine işaret edilen açıklamada, bunun sürücünün arka görüşünü azaltarak çarpışma riskini artıracağı vurgulandı.

Açıklamada, geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısının 239 bin 382 olduğu belirtilerek, Tesla'nın sorunun çözümü için uzaktan yapılabilecek bir yazılım güncellemesini ücretsiz olarak yayınladığı ifade edildi.

Tesla'nın ayrıca devre kartı arızası yaşayan veya yaşayabilecek tüm araçları tespit edeceği kaydedilen açıklamada, bu bilgisayarların ücretsiz olarak değiştirileceği bildirildi.

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#Tesla#ABD#Geri Çağırma

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