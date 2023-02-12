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Teşekkürler komşu! Yunanistan'dan bir jest daha

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#Deprem#Yunanistan#Dünya
Teşekkürler komşu Yunanistandan bir jest daha
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 16:44

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke bu zor dönemde Türkiye'nin yanında yer alırken komşu Yunanistan'dan bir jest daha geldi.

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Dünyanın gözü kulağı günlerdir deprem bölgesinden gelecek haberlerde...

Uzman ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarmak için zamana karşı verdiği mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Çift depremden sonra onlarca ülke Türkiye'nin yardımına koştu.

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İlişkilerin gergin olduğu Yunanistan'ın arama kurtarma ekibi Türkiye'ye ulaşan ilk kafilelerden birisi olurken komşudan bir dizi yardım adımı da geldi.

Yunan hükümetinin, arama kurtarma ekibi dışında, 80 ton tıbbi ve ilk yardım ekipmanını uçakla göndermesi iki ülke arasında esen sert rüzgarları yumuşatırken pek çok Yunan STK'sının başlattığı yardım kampanyası iki ülkeyi birbirine daha yakınlaştırdı.

Teşekkürler komşu Yunanistandan bir jest daha
Antalya'nın Kaş ilçesine 7,5 kilometre uzaklıktaki Yunanistan adası Meis'ten, depremzedelere destek için yardım malzemeleri gönderildi. Yardım kolilerinin üzerinde "Sevgili komşu. Sizin evlerinizle beraber bizim de yüreklerimiz yıkıldı" notu yer aldı...

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Türkiye'nin yaralarını sarmak için yardım kampanyalarının devam ettiği ülkeden bir jest daha geldi.

Yunanistan'da GSM operatörleri, deprem bölgesindeki yakınları ile görüşmek isteyenler için ücretsiz iletişim imkanı tanıdı.

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Vodafone Yunanistan, ücretsiz iletişim hizmetinin 13 Şubat'a, Cosmote ise 14 Şubat'a kadar devam edeceğini duyurdu.

Öte yandan GSM operatörleri, çalışanlarına Türkiye ve Suriye için açılan yardım kampanyalarına destek vermelerini talep etti.

Ülkede online yemek sipariş hizmeti veren platform ise her siparişte depremzedelere bağış yapmaya imkan sunan özelliğini kullanıma sundu.

 

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#Deprem#Yunanistan#Dünya

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