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Teşekkürler Dimitris... Mucizenin Yunan mimarı konuştu! 6 yaşındaki kızı böyle kurtardılar

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#Deprem#Yunanistan#Dünya
Teşekkürler Dimitris... Mucizenin Yunan mimarı konuştu 6 yaşındaki kızı böyle kurtardılar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 11:51

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke bu zor dönemde Türkiye'nin yanında yer alırken komşu Yunanistan'dan gelen kurtarma ekibi yaşadıklarını ilk defa anlattı. Ekipte yer alan Dimitris Koletsa'nın sözleri ile kurtarma operasyonunun detayları ortaya çıktı.

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Dünyanın gözü kulağı günlerdir deprem bölgesinden gelecek haberlerde...

Çift depremden sonra onlarca ülke Türkiye'nin yardımına koştu. İlişkilerin gergin olduğu Yunanistan'ın arama kurtarma ekibi Türkiye'ye ulaşan ilk kafilelerden birisi olurken komşudan bir dizi yardım adımı da geldi.

Yunan hükümetinin, arama kurtarma ekibi dışında, 80 ton tıbbi ve ilk yardım ekipmanını uçakla göndermesi iki ülke arasında esen sert rüzgarları yumuşatırken pek çok Yunan STK'sının başlattığı yardım kampanyası iki ülkeyi birbirine daha yakınlaştırdı.

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Uzman ekipler enkaz altında kalan onlarca insanı kurtardı. O ekiplerden birisi de Yunan arama kurtarma birimi EMAK'tı.

Geçtiğimiz günlerde görevlerini tamamlayıp memleketlerine dönen Yunan ekip yaşadıklarını ülke basınına anlattı.

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Hatay'da arama kurtarma çalışmamasına katılan Yunan kurtarma ekibi, 6 yaşındaki bir çocuğu enkaz altından sağ olarak çıkarmıştı.

CNN Yunanistan'a konuşan EMAK çalışanı Dimitris Koletsa o anlar ile ilgili ilk defa konuştu.

Teşekkürler Dimitris... Mucizenin Yunan mimarı konuştu 6 yaşındaki kızı böyle kurtardılar

İki farklı alanda çalışmak için gruplandıklarını belirten Koletsa, 'birden önümde bir adam, bir Türk gördüm, ağlayarak beni küçük bir kızı görmeye götürdü. Gidip enkazın olduğu yere süründüm ve bağırdım: Çocuğu hemen dışarı çıkarmalıyız' ifadelerini kullandı.

'Şimdi başardığımızdaki sevincim hakkında size ne söyleyebilirim... tarif edilemez bir sevinç' diyen Koletsa, sözlerine şöyle devam etti;

'Enkazın içinde çocuğun yüzünü gördüğüm zamanı hatırlıyorum. Acı vardı, ama aynı zamanda birinin ona yardım etmek için ortaya çıkması sevinci de içeriyordu. Bizimle Türkçe konuştu ve elimizden geldiğince onu cesaretlendirdik. Çocuğu orada bırakmamızın hiçbir yolu yoktu. Bence bu çocuk da bizim orada olduğumuzu ve başaracağımızı anladı.'

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Türk halkının kendilerine destek olduğunun altını çizen Koletsa, 'Bizi tanıdıklarını vücut dilinden, sırt sıvazlamalarından, sarılmalarından anlayabiliyordum' dedi.

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Bölge halkının minnettarlıklarını her fırsatta gösterdiğini vurgulayan Koletsa, 'bize su ve kurabiye getirdiler' dedi.

Sağlık Ekibi Başkanı Sokratis Dukas ise 'Her nereye gidersek gidelim, Yunan olduğumuzu söyleyince bize herkes kucak açtı' diye konuştu

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#Deprem#Yunanistan#Dünya

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