Tesadüfen bir yarışmaya katıldı, aylarca 'Beni eleyin' diye yalvardı... Leluş'un tuhaf hikayesine hazır mısınız?

Fotoğraf: Instgram

Televizyonda yayınlanacak bir şarkı yarışmasına katılmak, haftalarca birinci olmak, milyonların sevgilisi haline gelip kendi albümünü yapmak... Yüz binlerce kişinin rüyalarını süsleyen bir hayat gibi görünüyor değil mi? 27 yaşındaki Vladislav İvanov'a sorarsanız hayır. Onun için bu anlattıklarımız tam bir kabus senaryosu...

Guardian gazetesinin haberine göre, Rusya'nın Vladivostok şehrinde doğan İvanov, Çin'de Tencent şirketinin WeTV kanalında yayınlanan Produce Camp 2021 isimli programın kadrosunda çevirmen olarak çalışıyordu. Moda sektöründe pazarlama alanında çalışan ve yarı zamanlı olarak modellik yapan İvanov'un yakışıklılığı yapım ekibi tarafından fark edilince, yarışmaya katılma daveti aldı.

Yapımcıların "Yeni bir hayat denemek ister misin?" sorusuna 'evet' yanıtını veren İvanov, kısa süre içinde bu kararından pişman olacağını bilmiyordu.

Sahne arkası röportajlardan birinde, "Yönetmen, Mandarin Çincesini akıcı bir biçimde konuşabildiğimi gördü ve yakışıklı olduğumu düşündüler. Denemek ister miyim diye sordular. Her gün dans edip şarkı söylediğim için gerçekten çok yorgunum ve kararımdan pişman olmaya başladım" diyen İvanov, ilk hafta eleneceğini düşünüyordu ama yarışmada geçirdiği süre tahmin ettiğinden çok daha uzun ve zorlu oldu.

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KAMERALAR 24 SAAT AÇIK

Bir Kore uyarlaması olan yarışmanın konsepti kapsamında hevesli ve yetenekli gençler hem yarışıyor hem de müzik eğitimi alıyordu. Finale kadar başarıyla yürüyebilenler arasından halk oylamasıyla seçilecek 11 kişi erkeklerden oluşan bir müzik grubu kuruyordu.

Ancak İvanov'un bilmediği bir şey vardı. O ve diğer yarışmacılar Çin'in tropikal bölgesinde bulunan yapay ada Hainan'da bir yurtta kalmak zorundaydı. Yurt odaları ile ortak alanlardaki müzik ve dans dersleri, 24 saat boyunca kameralar tarafından görüntüleniyor ve yarışmaya ek olarak televizyonda yayınlanıyordu. Dışarıyla temas etmeleri yasak olan yarışmacıların telefonlarına da el koyulduğu söyleniyordu.

Koşulları gören İvanov, yarışmadan çıkmak istedi ancak artık çok geçti. Programdan kendi isteğiyle ayrılırsa büyük bir tazminat ödemek zorunda kalacaktı. Bu nedenle seyircilere kendisini eve yollamaları için yalvarmaya ve sahnede kasten kötü performanslar sergilemeye başladı.

"BENİ SEVMEYİN, BANA OY VERMEYİN"

Sahne adı olarak en sevdiği Japon anime dizisinden ilhamla 'Leluş'u seçen İvanov seyircilere, "Beni sevmeyin, hiçbir sonuç elde edemezsiniz" diyor, insanlara kendisine oy vermeme çağrıları yapıyordu.

Washington Post'un aktardığına göre ikinci oylamadan da birinci çıkınca, "Yarışmanın kurallarına göre bugün kazandım ama bana sorarsanız yine kaybettim. Ben bir grupta olmak istemiyorum. Hayallerim tasarım yapmak, özgürlüğümün tadını çıkarmak ve bir model olmak" diye konuştu.

Sahnede herkes ünlü pop şarkılarıyla kendini beğendirmeye çalışırken o kimsenin bilmediği Rusça bir rap şarkısını yarım ağızla söylemeyi tercih etti. Birkaç bölüm sonra seyircilere, "Lütfen beni finallere göndermeyin, yoruldum" diye seslendi.

Hatta Çin'in en çok okunan gazetelerinden South China Morning Post'a verdiği röportajda, "Umarım jüri beni desteklemez. Diğerleri A almak istiyor bense F almak istiyorum çünkü F freedom (özgürlük) demek" diyordu.

10 BÖLÜM BOYUNCA ZİRVEDEN İNMEDİ

Ama nafile... Bütün çabalarına karşın Leluş üç ay ve 10 bölüm süren yarışmada büyük bir başarı gösterdi.

Yarışmanın internet ve sosyal medya kanallarında da çok popüler oldu. Kendilerine "Sun Si" yani bambu filizi veya Çince argosuyla eşek şakacıları adını veren Leluş hayranları birçok şehirde LED panolar kiralayıp verdikleri reklamlarla Leluş'u ilk sıralara taşıdı. Aslında oy verenler ikiye ayrılıyordu. Bir kısım ünlü olmak istemeyen huysuz duruşunu ve depresif tavrını sevdiğinden bir kısmı ise İvanov'a acı çektirmekten hoşlandığından oy verdi. İkinci grup birbirini "996'layalım bu adamı" mesajlarıyla motive etti. 996, "haftada 6 gün sabah 9'dan akşam 9'a" anlamına geliyor ve Çin'in dijital endüstri kültüründeki sürekli aşırı çalışma geleneğini ifade eden bir kısaltma olarak kullanılıyor.

Bir kısım takipçi de İvanov'u "en perişan maaşlı köle" olarak nitelendirip "Sang kültürü"nün bir ikonu ilan etti. Sang kültürü Çin'de yaşayan milenyum neslinin bir kısmının benimsediği yenilgiyi baştan kabullenmiş hayat tarzını ifade ediyor.

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HAYRANLAR EN SONUNDA PES ETTİ

Finale kalanların belli olacağı oylamadan önce, "Burada korku içindeyim ama halen hayranlarımın benim bir grupta olmama tercihime saygı göstereceklerine inanıyorum. Nereye kadar gitmeleri gerektiğini bildiklerine inanıyorum" diyen İvanov yine istediğini elde edemedi ve finale kaldı. En sonunda kameralar karşısında asık suratıyla limon yedikten sonra insanların kendisini daha fazla desteklememesini ümit ettiğini söyledi ve ciddi bir biçimde, "Şaka yapmıyorum" dedi.

Nihayet 18 Nisan'da hayran grubundan yapılan açıklamada "Leluş'un tercihine saygı gösterileceği" belirtildi ve hayranlar oy vermeyi bıraktı. Cumartesi akşamı yayınlanan final bölümünde INTO1 adı verilecek olarak grubun üyesi 11 kişiden biri olamayan İvanov, ertesi gün Weibo hesabındaki 1,5 milyon takipçisine "Hepinize desteğiniz için çok teşekkürler. Sonunda işten çıkabiliyorum" yazdı ve gülümsediği bir selfie paylaştı.

RUS BÜYÜKELÇİLİĞİ BİLE PAYLAŞIM YAPTI

Programdan ayrılması üzerine Weibo'da başlatılan bir hashtag'le 180 milyon görüntüleme alırken 59 bin post paylaşıldı. Rusya'nın Çin Büyükelçiliği bile duruma sessiz kalamayarak, "Tebrikler, iyi dinlenin" mesajını paylaştı.

Rus medyası İvanov'un Çin'de kalıp modellik kariyerine devam edeceği ile ilgili haberleri yalanlarken, genç adamın Pekin Havalimanı'nda saldırıya uğradığını yazdı. Diğer yandan Vladivostoklu bir Rus'un Çin'de bir reality show yüzünden hapis tutulduğu haberleri üzerine, Rus sosyal medya kullanıcıları İngilizce ve Rusça "Leluş'u serbest bırakın" anlamına gelen etiket kampanyaları başlattı.

Blogger'lardan biri "Artık komik olmaktan çıktı, Vlad'ın eve dönmesine izin verin" derken bir başkası da, "Hem çok üzgün hem de çok rahatsız olmuş durumdayım. Başka zaman olsa komik olabilirdi ama durum absürt bir hal aldı" yazdı. Rus blog yazarlarının İvanov'un kaçmasının mümkün olmadığıyla ilgili bu yazıları üzerine önceki hafta Rus devlet medyası da konuya dahil oldu.

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NUMARA MI YAPIYOR?

Bütün bunların sonucunda milyonlarca seyirciye ve sosyal medya takipçisine ulaşan İvanov'u, ünlü olmak için numara yapmakla suçlayanlar da var. Ancak arkadaşı Ivan Wang, İvanov'un gerçekten kamera önünde olmaktan nefret ettiğini belirtti. Aynı zamanda İvanov'u iki Japon yarışmacıya için rehberlik ve çevirmenlik etmesi için işe alan kişi olan Wang, "Bir seferinde ona Hong Kong'da bir modellik işi ayarlamıştım da sete adımını attıktan 5 dakika sonra bana bir SOS mesajı gönderip 'Dayanamıyorum' demişti" diye konuştu.

Wang, "Produce Camp 2021'in yönetmeninin programa katılma davetini defalarca reddetti. Adada çok sıkıldığı için evet dedi. Yarışmaya katılmanın içe dönük kişiliğine yardımcı olabileceğini düşünüyordu" diye konuştu.

HİÇBİR PROGRAM BU KADAR İZLENMEDİ

"Chuang" olarak da bilinen Produce Camp 2021 gibi programlar, Çin'de gittikçe popülerleşmekte olan erkek müzik gruplarının bir yansıması. Bu gruplar kısaca K-Pop olarak adlandırılan Kore popuna Çin'in verdiği yanıt olarak görülüyor. Geçmişte de Produce Camp 2021 gibi yapımlar yayınlandı ancak bu program, daha önce Çin televizyonunda yayınlanmış herhangi bir programın elde edemediği bir izlenme rakamına ulaştı.

Geçtiğimiz sezonlarda genellikle Çinli yarışmacıları bir araya getiren programın 2021 sezonundaki 90 kişilik kadroda Çin'in yanı sıra Tayland, Ukrayna, ABD gibi ülkelerden de yarışmacılar olması programın uluslararası bir kitleye ulaşmasını sağladı.

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