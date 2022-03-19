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Tesadüf mü? Rus kozmonotların üstünde Ukrayna renkleri...

#Rusya#Ukrayna#Astronot
Tesadüf mü Rus kozmonotların üstünde Ukrayna renkleri...

Rusya’dan Sergey Korsakov, Oleg Artemyev, Denis Matveev isimli 3 kozmonot üzerlerinde Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan uzay kıyafetleri giyerek kameralara poz verdi.

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Rusya’dan Sergey Korsakov, Oleg Artemyev, Denis Matveev isimli 3 kozmonot, Kazakistan'da yer alan Baykonur Uzay Üssü’nden Soyuz MS21 uzay aracı ile uzaya fırlatıldı. Başarılı fırlatmanın ardından kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşırken, kozmonotlar üzerlerinde Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan uzay kıyafetleri giyerek kameralara poz verdi.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, Sergey Korsakov, Oleg Artemyev, Denis Matveev isimli 3 kozmonotun, Kazakistan’da yer alan Baykonur Uzay Üssü’nden Soyuz MS21 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildiği ifade edildi. Başarılı fırlatmanın ardından Rus kozmonotların istasyonuna kilitlendikleri belirtildi. İstasyonda görevli olan Roscosmos kozmonotları Anton Şkaplerov ve Pyotr Dubrov, NASA astronotları Mark Vande Hay, Raja Chari, Thomas Marshburn, Kayla Barron ve ESA astronotu Matthias Maurer ise gelen 3 Rus kozmonotu kapıda karşıladı. Karşılamanın ardından Rus kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Ukrayna bayraklarının rengini taşıyan sarı ve mavi renkteki uzay kıyafetlerini giyerek poz verdi.

Tesadüf mü Rus kozmonotların üstünde Ukrayna renkleri...

Rus basınında yer alan haberlerde ise, daha önce sadece mavi renkte kıyafetler giyen Rus kozmonotların bu değişiminin, Rusya’nın Ukrayna üzerinde hakimiyet kurduğu ve bunu uzaya taşımak istediği yorumları yapıldı.

Öte yandan Rusya’nın, uzay istasyonuna 3 kozmonot göndermesiyle birlikte istasyondaki toplam Rus kozmonot sayısı 5’e ulaştı. Böylelikle istasyonun tarihinde ilk kez Rus kozmonot sayısı 5'e yükseldi.

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#Rusya#Ukrayna#Astronot

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