Ters dönen uçaktaki yolcular kazayı anlattı: Yarasa gibi baş aşağı kaldık

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ABD’nin Minneapolis kentinden Kanada’nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines’a ait yolcu uçağı, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında ters döndü.

Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, uçakta bulunan 18 yolcu yaralandı. 76 yolcunun bulunduğu uçakta dört de uçuş görevlisi olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, havalimanı yetkilileri tüm yolcu ve mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı. Yaralıların hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi.

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Kazanın nedeni ve uçağın nasıl ters döndüğü henüz netlik kazanmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Havalimanında gün içinde planlanan Delta Air Lines uçuşlarının da iptal edildiği duyuruldu.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Toronto’da gün boyu süren kuvvetli rüzgarlar nedeniyle havaalanı personeli, hafta sonu havaalanını kaplayan yaklaşık 20 santimetrelik karı temizlemek için gece boyunca çalıştı. Uçak havaalanına yaklaşırken, hava trafik kontrolörleri, pilotlara şiddetli rüzgâr olduğunu bildirdi. Uçak, iniş sırasında piste çakıldı. Yolcuların anlattıklarına göre, uçak yuvarlanırken yangın çıktı ve piste çarparak büyük bir alev topu açığa çıktı. Bu sırada ters dönen uçakta yolcular havada asılı kaldı. Uçaktaki yolculardan biri “Baş aşağı duruyorduk. Olabildiğince çabuk çıkmaya çalıştık’ derken bir diğer yolcu ‘Yarasa gibi baş aşağıydık’ diye duygularını paylaştı. Uzmanlar ise kanadını kaybeden uçakta yakıt sızıntısı nedeniyle büyük bir patlamanın olmamasının faciayı önlediğini söylüyor.