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Terracotta Ordusu’na ‘saldırı’

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#Terracotta Ordusu#Çin#Saldırı
Terracotta Ordusu’na ‘saldırı’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 07:00

Çin’de yerli bir turist kil askerlerden oluşan dünyaca ünlü Terracotta Ordusu’ndaki bazı asker heykellerine zarar verdi.

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Akıl hastası olduğu belirtilen 30 yaşındaki kişinin müzeyi ziyaret ederken “koruyucu korkuluğun ve koruyucu ağın üzerinden atladığı” iki heykele zarar verdiği bildirildi. Müzenin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, adamın atladığı çukur bölüm 5.4 metre derinliğinde. Heykellere zarar veren adam, müzenin güvenlik personeli tarafından zaptedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Milattan önce 209 yılında yapıldığı düşünülen Terracotta Ordusu, 1987 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

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#Terracotta Ordusu#Çin#Saldırı

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