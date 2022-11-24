Teröristleri korku sardı... ABD'den yardım dilendiler!

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Türkiye, Suriye ve Kuzey Irak'a 'Pençe Kılıç' hava harekatı gerçekleştirdi.

Hava harekatı kapsamında terör hedefleri başarılı bir şekilde vurulurken kara harekâtı beklentisi güçlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tel Rıfat, Münbiç, Ayn el-Arab gibi çıbanbaşı yerleri bir bir halledeceğiz' sözleri sonrası teröristleri korku sarmış durumda.

Omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri komutanı Ferhat Abdi Şahin'den adeta bu korkuyu itiraf eden açıklamalar geldi.

ABD merkezli Politico'ya konuşan Şahin, ABD'nin Türkiye'nin sınır ötesi operasyon başlatma tehdidini gerçekleştirmesini engellemek için yeterince çaba göstermediğini söyledi.

BIDEN'DAN YARDIM DİLENDİ

Terör elebaşı ABD Başkanı Biden'dan adeta yardım dilendi. Biden'a seslenen Şahin, 'seçim dönemi yaptığınız Kürtleri koruma çağrısını unutmayın' dedi.

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Gözden Kaçmasın Pençe Kılıç Hava Harekâtı dünya basınında Haberi görüntüle

Hava saldırılarının kara operasyonunun habercisi olduğuna inandığını belirten Şahin, ABD hükümetine de çağrıda bulundu.



ABD hükümetinin üst kademelerini Ankara üzerindeki baskıyı artırmaya çağıran Şahin, şu ifadeleri kullandı;

'Şimdiye kadar yapılan açıklamalar, Türkiye'nin bize karşı yeni operasyonlar başlatma planlarını durdurmaya yetmedi.'

Saldırının bölgeyi harap edeceğini ve Suriye'deki krizi daha da karmaşık hale getireceğini iddia eden terör elebaşı bu durumun DEAŞ'ın toparlanmasına yardım edeceğini öne sürdü.

Pençe-Kılıç Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklar, eş zamanlı olarak Irak’ın kuzeyinde sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil’deki hedefleri de eş zamanlı olarak imha etmişti.

Operasyon, Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilmişti.