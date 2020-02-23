Teröristin babası susuyor

Saldırıdan 5 saat sonra, gece saat 03.00’te eve baskın düzenleyen polis evde annenin de cesedini bulmuştu. Teröristin, annesini öldürdükten sonra intihar ettiği düşünülürken baba Hans Gerd Rathjen (72) evden sağ çıkan tek kişi oldu. Gözaltındaki baba saldırılar hakkında bilgi sahibi kilit tanık olarak görülüyor.

Federal Savcı Peter Frank, Hürriyet’e Hans Gerd Rathjen ile ilgili “Baba konuşmuyor, susuyor. Baba bizim için zanlı değil, tanık” diye bilgi verdi. Babanın yalancı şahitlik, şantaj, iftira gibi konularda poliste dosyası bulunuyor. Komşuları da teröristin babasının agresif biri olduğu, hep sorun çıkardığını, gençliğinde oğluna “Yabancılarla arkadaşlık etmeyeceksin” diye baskı yaptığını anlattı. Teröristin üyesi olduğu atıcılık derneği saldırıdan çok büyük üzüntü duyduklarını açıkladı ve “Kimsenin kafasının içindekileri okuyamayız” dedi.