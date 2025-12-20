Terör saldırısından sonra Avustralya silah toplayacak

Haberin Devamı

Yahudilerin Hanuka kutlamaları sırasında gerçekleştirilen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırı sonrası kamuoyuna seslenen Albanese, mevcut silah yasalarının yeterli olmadığını belirterek, toplum güvenliğini arttırmak amacıyla daha sert önlemler alınacağını söyledi. Ulusal program kapsamında federal hükümet ile eyalet yönetimleri maliyeti paylaşarak yasaklı, ruhsatsız ve fazla ateşli silahları sahiplerinden satın alacak. Toplanan silahlar, Avustralya Federal Polisi tarafından imha edilecek. Hükümet, programla birlikte yüz binlerce ateşli silahın dolaşımdan çıkarılmasını hedefliyor. Albanese, ülkede hâlihazırda dört milyondan fazla kayıtlı silah bulunduğunu ve bu sayının 1996’daki Port Arthur katliamı döneminden daha yüksek olduğunu vurguladı. Bondi Plajı saldırganlarından Naveed Akram’ın saldırıda kullanılan silahları av silahı ruhsatıyla temin ettiği belirlenmişti.