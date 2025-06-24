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Terör saldırısı Nijer'i kana buladı: 71 ölü

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#Nijer#Terör#Saldırı
Terör saldırısı Nijeri kana buladı: 71 ölü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 09:51

Nijer'in Tillaberi bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 71 sivil hayatını kaybetti.

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Nijer'in Tillaberi'deki Manda köyü, kimliği belirsiz silahlı terör örgütü üyelerince saldırıya uğradı.

Namaz sonrası cami avlusunda toplanan cemaatin hedef alındığı saldırıda 71 kişi yaşamını yitirdi, en az 20 kişi de yaralandı.

Bölgede mart ayında da Fambita köyündeki bir cami cuma namazı sırasında saldırıya uğramış ve olayda 44 kişi ölmüştü.

Tillaberi, "3 ülke sınırı" olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattında yer alıyor.

Söz konusu sınır hattı, 2017'den bu yana El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terör örgütlerinin sık sık saldırısına uğruyor.

 

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#Nijer#Terör#Saldırı

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