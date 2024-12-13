Terör örgütünde panik havası... ‘Devrim bayrağını benimseyeceğiz’

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Suriye Milli Ordusu’nun operasyonuyla Menbiç merkezinden çıkarılan teröristler, Arap aşiretlerinin düzenlediği saldırılarla da Deyrizor’dan uzaklaştırıldıktan sonra Şam’da yönetimi ele geçiren Hayat Tahrir Şam ve muhalif gruplara sempatik görünmek için bayrak adımı attı. AFP haber ajansının bildirdiğine göre ülkenin kuzeydoğusundaki sözde otonom bölge, Suriyeli muhaliflerin kullandığı üç yıldızlı bayrağı benimseyecek. Terör örgütünden yapılan açıklamada, bölgedeki tüm kurum, idare ve tesislerde “Suriye halkının özgürlük, onur ve ulusal birlik özlemlerinin” sembolü olan üç yıldızlı Suriye bayrağının kullanılacağı belirtildi.

‘ABD BİZİ TERK ETTİ’

Terör elebaşı Mazlum Abdi ise Amerikan New York Times gazetesine ABD yönetiminin kendilerini terk ettiğini söyledi. Deyrizor ve Menbiç’te ABD’nin kendilerine yardım etmediğini söyleyen Abdi, yalnızca sivillerin tahliyesi için dron gözlemi paylaşıldığı ve diğer gruplarla aracılık yapıldığını aktardı. Terör elebaşı, bu tavrın DEAŞ terör örgütünün yeniden canlanmasına neden olabileceğini savundu. ABD yönetimi DEAŞ’a karşı mücadele gerekçesiyle Suriye’de terör örgütü PKK/YPG ile ortaklık yürütüyor.

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SMO DUYURDU... MENBİÇ’TE 4 GÜNLÜK ATEŞKES

TERÖR örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’ye karşı operasyonlarını sürdüren ve Menbiç’i terörden arındıran Suriye Milli Ordusu (SMO), Menbiç’in doğusunda 16 Aralık Pazartesi akşamı saat 5’e kadar sürecek dört günlük bir ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. SMO’ya bağlı Özgürlüğün Şafağı Operasyon Odası’ndan yapılan açıklamada, ateşkesin şartları da açıklandı. Buna göre terör örgütü mensuplarının Menbiç ve çevresinden aileleriyle birlikte çekilmesine olanak sağlanacak, Sultan Süleyman Şah Türbesi ve çevresindeki köyler SMO’ya devredilecek, Tişrin Barajı idaresi sivil otoritelere devredilerek askeri güçler bölgeden ayrılacak.