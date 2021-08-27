Terör örgütü YPG/PKK Cenevre’ye de ofis açtı

Ofisin direktörü Hikmet İbrahim, 9 Ağustos’ta açılan ofisin amacının, “Özellikle Cenevre’de yapılan Suriye krizini çözmeye ilişkin konferanslarda, İsviçreli aktörlerle ilişkilerin geliştirilmesi” olduğunu kaydetti. İbrahim, Cenevre ofisinin bir ilk olmadığını da belirterek, AANES’in, Fransa, Almanya, İsveç ve Benelux ülkelerinde de ofislerinin olduğunu söyledi.

İSVİÇRE’DEN AÇIKLAMA

Ancak söz konusu “temsilcilik ofisinin”, hiçbir ülke tarafından tanınmayan bir bölge için tam olarak ne ifade ettiği tartışmaları da beraberinde getiriyor. İsviçre basınında yer alan bir habere göre, Türkiye ile diplomatik ilişkilerini bozmak istemeyen İsviçre hükümeti, ofisin diplomatik bir temsilcilik olmadığı ancak İsviçre yasalarına uygun bir dernek olduğu açıklamasında bulundu. Bölge konusunda uzman Neuchâtel Üniversitesi’nden Profesör Jordi Tejel ise “1990’lı yıllardan farklı olarak, bu kez (Kürtlerin) amacı, bir devlet olarak kabul edilmekten ziyade seslerinin duyulması” ifadelerini kullandı.

2011’de başlayan Suriye iç savaşı sürerken, 2012 yılında bölgede bağımsızlık ilan ettiğini açıklayan YPG/PKK önderliğindeki oluşum, 2018 yılında “Kuzey ve Doğu Suriye Otonom İdaresi”ni (AANES) hayata geçirmişti.

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