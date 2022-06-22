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Terör örgütü yanlıları İsveç’te sokağa indi

#İsveç#Terör Örgütü#NATO
Terör örgütü yanlıları İsveç’te sokağa indi

Türkiye’nin terör örgütlerine destek vermesi nedeniyle NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç’te, terör örgütü PKK yandaşları yine sokağa indi.

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Göteborg kentinde bulunan Götaplatsen Meydanı’nda toplanan terör örgütü yandaşları 2 saat boyunca İsveç’in Türkiye’ye silah ambargosu uygulaması talebiyle gösteri düzenledi. Gösteride terör örgütü sembolleri ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterleri açıldı.

Türk asıllı İsveçli politikacı ve Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel, “İsveç hükümeti PKK’yı terör örgütü kabul ettiğini söylüyor, fakat ikiyüzlü bir politika uyguluyor” diyerek polis gözetimindeki eylemi kınadı.

 

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#İsveç#Terör Örgütü#NATO

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