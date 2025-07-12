Terör örgütü PKK'nın silah bırakması dış basında! Kritik bir dönüm noktası: Etkileri Irak, Suriye ve İran'da hissedilecek

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Dün terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını teslim etti. 15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

Faaliyetin gerçekleştiği alanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, Iraklı yetkililer, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri ve güvenlik güçleri, DEM Partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve medya mensupları yer aldı.

47 yıllık terör belasını bitirmek için atılan ilk adım hem Türkiye de hem de dünyada dikkatle izlendi. Türkiye'de atılan kritik adım bugün uluslararası basının da en önemli gündem maddelerinden biri oldu.



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AFP haber ajansı, dün düzenlenen silah bırakma törenini detaylandırdığı haberinde "PKK’nın silahsızlanma sürecinin başlaması, Ekim ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla başlayan ve aylardır dolaylı olarak sürdürülen müzakerelerin kilit adımı olarak görülüyor. " ifadelerini kullandı.



SKY News barışa doğru önemli bir adım atıldığını belirttiği haberinde "Kuzey Irak'ta düzenlenen sembolik tören, Eylül ayına kadar tamamlanması beklenen PKK'nın silah bırakması sürecinde önemli bir adım oldu."

Yaklaşık 40 yıldır devam eden çatışmaların onbinlerce insanın ölümüne ve büyük toplumsal gerginliklere yol açtığını vurgulayan yayın organı haberinde PKK'lı teröristlerin silah bıraktığı anların görüntülerini paylaştı.

NBC News da PKK'nın silah bırakmasını "sembolik ama önemli bir adım" olarak değerlendirdi.



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İngiliz yayın kuruluşu BBC "PKK, Türkiye'deki çatışmayı sona erdirme yolunda büyük bir adım atarak silahlarını kazanda yaktı" başlıklı haberinde yaz boyunca sürmesi beklenen silahsızlanma sürecinin başladığını yazdı.

PKK'nın Türkiye, ABD, AB ve İngiltere'de 'terör örgütü' olarak tanındığını hatırlatan BBC, silahsızlanma kararının etkilerinin sadece Türkiye'de değil, Irak, Suriye ve İran'da da hissedileceğini yazdı.

Financial Times gazetesi de teröristlerin silahlarını büyük kazanlara koyduğu anların fotoğraflarını paylaşarak "Ortadoğu'nun en uzun süredir devam eden 'isyanlarından' birinin sona ermesi, özellikle Suriye'de bölgesel etkilere yol açacak. "



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Al Jazeera terör örgütü PKK'nın silahsızlanma yolunda ilk adımı attığını belirttiği haberinde PKK'nın Türkiye, Avrupa Birliği ve ABD tarafından "terörist" örgüt olarak nitelendirildiğinin altını çizdi ve yıllardır devam eden çatışmaların etkisinin Irak, Suriye ve İran başta olmak üzere komşu ülkelerde de derinden hissedildiğini yazdı.

Yayın organı atılan adımı on binlerce can kaybına yol açan çatışmada 'kritik bir dönüm noktası' olarak değerlendirdi.