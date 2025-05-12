Terör örgütü PKK'nın fesih kararı dünya basınında: Erdoğan için büyük bir zafer

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Dış basında yer alan son dakika haberlerinde, PKK'nın fesih kararının Kuzey Irak'ta toplanan kongrenin ardından geldiği bildirildi. Uluslararası medya kuruluşları, terör örgütünün 10 yıllardır süren saldırılarını sona erdireceğini kaydetti.

Dış basının "militan terör örgütü" olarak tanımladığı PKK'nın fesih kararına ilişkin çıkan haberlerde, sürecin nasıl ilerleyeceğine dair henüz net bilgilerin ortaya çıkmadığı belirtildi.

EL CEZİRE: FESİH KARARI SONRASI TÜRKİYE'DE ÇATIŞMALAR SONA EREBİLİR

Katar merkezli El Cezire'nin haberinde, PKK'nın Türkiye ile on yıllardır devam eden çatışmalara son verme vaadiyle kendini feshedip silahsızlanmayı planladığı ifade edildi.

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Bu gelişmenin, PKK'nin Kuzey Irak'ta düzenlediği parti kongresinden kısa süre sonra yaşandığını söyleyen El Cezire, kararın çatışmaları bitirmeyi hedefleyen yeni bir barış sürecinin başlatılması için planlandığını aktardı. Gazete, fesih kararının, bölgedeki şiddet döngüsünü sona erdirme potansiyeli taşıdığının altını çizdi.

Haberde, uzmanların PKK'nın fesih kararıyla bölgede kalıcı bir barışın sağlanması yönünde önemli bir fırsat oluşabileceği görüşlerine yer verildi.

DW: PKK DAĞILMA KARARI ALDI





Alman Deutsche Welle (DW), PKK'nın, Türkiye ile 40 yıldır süren silahlı çatışmanın ardından faaliyetlerine son verme kararı aldığını duyurdu.

DW'ye göre, örgütün 12. Kongresi'nde alınan kararla, PKK'nın örgütsel yapısının dağıtılması ve silahlı mücadele yöntemine son verilmesi planlanıyor.

SKYNEWS: MİLİTAN ÖRGÜT PKK 40 YILIN ARDINDAN DAĞILDIĞINI DUYURDU

İngiliz SkyNews'ün haberinde ise PKK'nın fesih kararından sadece Türkiye'nin değil, Suriye'nin de etkileneceği belirtildi. Skynews, PKK'nın başlattığı saldırılarla bugüne kadar 40 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederken, örgütün PKK adıyla yürüttüğü bütün faaliyetlerini bitireceği bilgisini verdi.

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Terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla PKK'nın dağılma kararı aldığını söyleyen SkyNews, şu ifadeleri kullandı:

"PKK, Türkiye ile 40 yıldır süren silahlı çatışmayı sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Örgüt, Kuzey Irak'ta düzenlediği kongrenin ardından yayımlanan bildirgede dağılma ve silah bırakma sürecine girdiğini açıkladı.

Karar, bölgede sadece Türkiye ile ilişkileri değil, aynı zamanda Suriye'deki dengeleri de etkileyecek nitelikte. PKK'nin 1984'te başlattığı ve Türkiye ile Suriye, Irak ve İran'ın bazı bölgelerini kapsayan saldırılarda bugüne kadar 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Örgüt, Türkiye ve birçok Batılı ülke tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.

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Fesih kararının açıklandığı bildiride Abdullah Öcalan'ın Şubat ayındaki dağılma çağrısına atıfta bulunularak, "PKK'nın örgütsel yapısının dağıtılması ve silahlı mücadeleye son verilmesi kararı alındı. Bu sürecin uygulanması ve denetimi Öcalan tarafından yürütülecek" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca PKK adı altındaki tüm faaliyetlerin resmen sona erdirildiği belirtildi. Bu gelişme, bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor."

FRANCE24: PKK SİLAH BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

France24'ün haberinde ise örgütün Türkiye ile 40 yıldır süren saldırılarını sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Haberde, kararın yeni bir barış sürecinin başlangıcı olduğu belirtildi.

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Bu gelişmenin bölge için "önemli" bir adım olduğunu vurgulayan France24, şunları kaydetti:

"PKK, bu kararı, geçtiğimiz hafta Kuzey Irak'ta düzenlenen 12. Kongre'nin ardından geldi. Örgütün yayımladığı bildiride, "PKK'nin örgütsel yapısının dağıtılması ve silahlı mücadele yöntemine son verilmesi kararlaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişme, bölgede uzun yıllardır devam eden çatışmaların sona ermesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor."

AL ARABIYA: SİLAH BIRAKMA KARARI BÖLGEDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATABİLİR

Suudi Arabistanlı Al Arabiya, PKK'nın fesih kararına ilişkin yayımladığı analizde, kararın bölgesel etkilerinin "geniş kapsamlı olacağı" görüşüne yer verdi. Özellikle Suriye'deki dengelerin PKK'nın fesih kararıyla değişebileceğini bildiren Al Arabiya, bölgedeki siyasetin ve "güvenlik kurgusunun" PKK'nın çözülmesiyle yeniden şekilleneceğini iddia etti.

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Gazete, kararın şubat ayında örgütün tutuklu lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı dağılma çağrısına yanıt niteliğinde olduğunu belirtti. Haberde, kararın örgütün geçtiğimiz hafta Kuzey Irak'ta düzenlediği kongrenin kapanış bildirgesinde yer aldığı söylendi.

Silah bırakma kararının bölgede yeni bir dönem başlatabileceğini açıklayan Al Arabiya, haberinde şu ifadeleri kullandı:

"PKK, Türkiye ile 40 yılı aşkın sürenin ardından silah bırakma kararı aldı. Pazartesi günü yapılan açıklamada, PKK'nın kendini feshetme ve silahlı faaliyetlerine son verme kararı aldığı bildirildi.

Bu gelişmenin bölgesel etkilerinin geniş kapsamlı olacağı öngörülüyor. Özellikle Suriye'de, ABD güçleriyle işbirliği yapan Kürt grupların konumunda değişikliklere yol açabilecek bu karar, bölge dengelerini etkileyebilir."

NEWS AZ: PKK DAĞILMA SÜRECİNİ İLAN ETTİ

Azerbaycanlı News AZ ise PKK'nın bu hafta düzenlediği kongrede aldığı kararı resmen duyurduğunu haberleştirdi. Haberde, örgütün bugün yaptığı açıklamada silahlı saldırıları sonlandırma ve dağılma kararı aldığı bildirildi.

News AZ, PKK'nın cumartesi günü Öcalan'ın talimatlarını görüşmek üzere bir kongre düzenlediğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kongrede alınan kararla, Türkiye, AB ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı PKK'nin resmen faaliyetlerini durdurduğu ve silahlı mücadeleye son verdiği açıklandı. İmralı Cezaevi'nde 1999'dan bu yana müebbet hapis cezası çeken terör örgütü elebaşı Öcalan'ın çağrısı, örgütün Türkiye'yle on yıllardır süren çatışmasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor."

AFP: ERDOĞAN İÇİN BÜYÜK BİR ZAFER

AFP haber ajansının PKK'nın fesih kararına ilişkin haberinde, Washington merkezli Ortadoğu Enstitüsü'nden Gönül Tol'un "PKK dağılma kararını açıklar ve süreci herhangi bir yol kazası olmadan tamamlarsa, bu Erdoğan için büyük bir zafer olur" ifadelerine yer verdi. Haberinde "Erdoğan için büyük bir zafer" başlığını kullanan AFP, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in hayata geçirilmesi halinde fesih kararının yeni bir dönemin kapısını açacağı sözleri aktarıldı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu, "Terörsüz Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz" sözleri okuyuculara aktarılırken, sürecin hükümet tarafından "titizlikle takip edileceği" de belirtildi.