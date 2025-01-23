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Terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha

Güncelleme Tarihi:

#Suriye'de Askeri Operasyon#Petrol Sahaları Kontrolü#Rakka
Terör örgütü PKK/YPGye bir darbe daha
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 16:49

Suriye'de yeni yönetime bağlı Askeri Operasyonlar İdaresi, Rakka'nın güneyinde ilerleyerek terör örgütü PKK/YPG işgalindeki 2 petrol sahasının kontrolünü ele geçirdi. Askeri Operasyonlar İdaresi, Fırat'ın batısında yer alan Zemle ve Ebu el-Tabat petrol sahalarını kontrolüne aldı.

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Suriye yönetimi, Rakka'da hain terör örgütü PKK/YPG işgalindeki 2 petrol sahasını kontrolüne aldı.

Saha kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Askeri Operasyonlar İdaresi'ne bağlı güçler, Rakka'nın güneyinde daha önce Baas rejimi güçlerinin çekilerek terör örgütü PKK/YPG'ye devrettiği Rasafa ilçesine girdi.

İdareye bağlı güçler, Fırat'ın batısında yer alan Zemle ve Ebu el-Tabat petrol sahalarını kontrolüne aldı.

Güvenlik güçlerinin ilerlemesi sırasında teröristler direniş göstermeden bölgeden ayrıldı.

8 Aralık 2024'te çöken Baas rejimi güçleri, çekilirken bazı bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'ye devretmişti.

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#Suriye'de Askeri Operasyon#Petrol Sahaları Kontrolü#Rakka

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