Terör örgütleriyle ilişki kurmayın

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İKİ ÖNEMLİ BAŞLIK

Türkiye’nin ise Washington zirvesinde iki önemli önceliği bulunuyor. Birincisi savunma ticaretinin önündeki kısıtlamaların ve engellerin kaldırılması. İkinci başlık ise 2023’de düzenlenen Vilnius zirvesinde terörle mücadele konusunda alınan kararların takibi. Fidan’ın toplantı ve ikili görüşmelerinde Türkiye’nin müttefiklik ruhuna uygun davranılması beklentisini dile getirerek savunma sanayii alanındaki yaptırım, kısıtlama ve engellemelerin kaldırılması gerektiğinin altını çizmesi ve Vilnius’ta verilen sözlerin tutulması beklentisini dile getirmesi bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Edinilen bilgilere göre Bakan, terörizmle mücadele konusundaki uluslararası çabalara NATO’nun katkısının artması gerektiğinin altını çizecek. Ayrıca başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye’nin beklentileri bir kez daha dile getirilecek ve terör örgütleriyle çıkar temelli ortak ilişkilere girilmesinden derhal vazgeçilmesi çağrısı yapacak. NATO ülkelerinin ana gündeminin ise müttefiklerin Ukrayna’ya yönelik artan yardımları ile NATO-AB ilişkileri olması bekleniyor.

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SANCHEZ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararı vesilesiyle ilettiği davet çerçevesinde dün gittiği İspanya’nın başkenti Madrid’de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin oluşturduğu Gazze Temas Grubu üyeleriyle bir araya geldi. Fidan, Madrid’de düzenlenen basın toplantısında “Diğer Avrupa Birliği ülkelerini de İspanya’nın örnek politikasını izleyerek Filistin’i devlet olarak tanımaya davet ediyoruz” dedi.