Tepkilere kızan Trump’tan basına çıkmama iması

KORONAVİRÜS hastalarının “dezenfektan enjekte edilerek iyileştirilmesi” önerisiyle tartışma yaratan ABD Başkanı Donald Trump, geçen cumartesi salgına ilişkin günlük basın toplantısına katılmadı. Dezenfektan iddiasının ardından yayınlanan haberlere öfkelendiğini saklamayan Trump Twitter üzerinden, “Medya düşmanca sorulardan başka bir şey sormayıp sonra da gerçekleri doğru aktarmayı reddederken, Beyaz Saray basın toplantılarını düzenlemenin ne amacı var?” diyerek bundan sonra bu toplantılara katılmayabileceğinin sinyalini verdi. Trump, “Onlar rekor oranda reyting alıyor ve Amerikan halkı, yalan haberden başka bir şey almıyor. Harcanan vakte ve çabaya değmez!” ifadelerini kullandı.

‘KİNAYE YAPTIM’ DEMİŞTİ

Trump’ın geçen perşembe günkü basın toplantısında, koronavirüse karşı hastalara ultraviyole ışın ve dezenfektan enjekte edilebileceğini söylemesi alay konusu olmuştu. Basına konuşan doktorlar başkanın bu sözlerine riayet edilmemesi gerektiğini vurgulamıştı. Trump ise “kinaye yaptığını” söyleyerek kendini savunmaya çalışmıştı. Bu arada Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre ABD Sağlık Bakanı Alex Azar görevden alınabilir. Gazete, Azar’ın pandemiye karşı mücadelede ağır eleştiriler aldığına dikkat çekti. Öte yandan New York eyaleti Valisi Andrew Cuomo, bir Valilik Kararnamesi ile eyaletteki eczanelerde koronavirüs testi yapma yetkisi verdi.