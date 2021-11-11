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Tepkiler çığ gibi! Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...

#Endonezya#Kırbaç Cezası#Dünya
Tepkiler çığ gibi Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...

Endonezya'da merkezi yönetim ve halkın itirazlarına karşın kırbaç cezasına devam eden Aceh eyaletinden gelen görüntüler insan hakları savunucularının tepkilerine yol açtı. Ülkede şeriat yasalarının uygulandığı tek eyalet olan Aceh son yıllarda verdiği tüm sözlere rağmen kırbaç cezasını ciddi şekilde artırdı.

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Yüzde 88'ini Müslümanların oluşturduğu 280 milyon nüfuslu Endonezya’da şeriat kanunlarının uygulandığı tek bölge olan Aceh eyaletinde bir kadın ve erkek evlilik dışı ilişkileri olduğu gerekçesiyle kırbaç cezasına çarptırıldı.

HALK DA MERKEZİ YÖNETİM DE KALDIRILMASINDAN YANA

Eyalette kumar,zina ve alkol içmek içmek gibi suçlar kırbaç ile cezalandırılıyor. Halk da merkezi yönetim bu uygulamanın kaldırılmasından yana.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Eyaletten gelen korkunç görüntüler dünya çapında insan hakkı aktivistleri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki ile karşılandı.

2017 yılında ülkenin cumhurbaşkanı kırbaç cezasının 'çağ dışı' olarak belirtip kaldırılmasını istemişti.

Tepkiler çığ gibi Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...

VERDİKLERİ SÖZÜ TUTMADILAR

2018'de Aceh yetkilileri, halka açık kırbaçlamaları azaltma ve bunları hapishane duvarlarının arkasında gerçekleştirme sözü verdi. Ancak verilen tüm sözlere rağmen halka açık kırbaçlama ve dayak sayısının arttığı bildirildi.

Tepkiler çığ gibi Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...

DİKKAT ÇEKEN TÖREN

En son olarak geçtiğimiz hafta yapılan cezalandırma töreninde kadın ve erkek seyircilerin önünde 'Algojo' olarak bilinen Şeriat Polisinin uygulayıcısı tarafından sopayla dövüldü. Genç kadının acıya dayanamayarak bayıldığı anlar kameralar tarafından görüntülendi.
Tepkiler çığ gibi Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...

CEZAYI MİKROFONLA SUNDU, HERKES KAMERALARA SARILDI

Cezalandırma işlemi sırasında bir polis memurunun kalabalığa mikrofonla konuştuğu, erkeklerin ise telefonlarına cezayı kaydettikleri görülüyor. 

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200 YILINDA KABUL EDİLDİ

Aceh, 2000 yılında uzun süren çatışmalar sonrası şeriatla yönetilmeye başlanmıştı. Merkezi yönetim, Acehli Müslümanların bağımsız bir devlet kurma fikrinden vazgeçmesine bağlı olarak, eyalette Şeriat kurallarını uygulamasına izin vermişti.

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