Tepkiler çığ gibi! Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...

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Yüzde 88'ini Müslümanların oluşturduğu 280 milyon nüfuslu Endonezya’da şeriat kanunlarının uygulandığı tek bölge olan Aceh eyaletinde bir kadın ve erkek evlilik dışı ilişkileri olduğu gerekçesiyle kırbaç cezasına çarptırıldı.

HALK DA MERKEZİ YÖNETİM DE KALDIRILMASINDAN YANA

Eyalette kumar,zina ve alkol içmek içmek gibi suçlar kırbaç ile cezalandırılıyor. Halk da merkezi yönetim bu uygulamanın kaldırılmasından yana.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Eyaletten gelen korkunç görüntüler dünya çapında insan hakkı aktivistleri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki ile karşılandı.



2017 yılında ülkenin cumhurbaşkanı kırbaç cezasının 'çağ dışı' olarak belirtip kaldırılmasını istemişti.



2018'de Aceh yetkilileri, halka açık kırbaçlamaları azaltma ve bunları hapishane duvarlarının arkasında gerçekleştirme sözü verdi. Ancak verilen tüm sözlere rağmen halka açık kırbaçlama ve dayak sayısının arttığı bildirildi.



En son olarak geçtiğimiz hafta yapılan cezalandırma töreninde kadın ve erkek seyircilerin önünde 'Algojo' olarak bilinen Şeriat Polisinin uygulayıcısı tarafından sopayla dövüldü. Genç kadının acıya dayanamayarak bayıldığı anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Cezalandırma işlemi sırasında bir polis memurunun kalabalığa mikrofonla konuştuğu, erkeklerin ise telefonlarına cezayı kaydettikleri görülüyor.

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200 YILINDA KABUL EDİLDİ

Aceh, 2000 yılında uzun süren çatışmalar sonrası şeriatla yönetilmeye başlanmıştı. Merkezi yönetim, Acehli Müslümanların bağımsız bir devlet kurma fikrinden vazgeçmesine bağlı olarak, eyalette Şeriat kurallarını uygulamasına izin vermişti.