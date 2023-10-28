Tepkiler çığ gibi! İsrail askerlerinin ihtiyaçları için kampanya başlattılar: 'Hükümet bir şey yapmıyor'

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İsrail Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği şok saldırı sonrası alarma geçti ve resmen 'savaş' ilan etti.

360 bin yedek askerini göreve çağıran İsrail Gazze'de büyük bir kara harekatına hazırlanıyor. Ancak beklenen saldırı öncesi İsrail askerlerinin iç çamaşırları da dahil ihtiyaçlarının karşılanması için gönüllü bağışlarına güvendiği ortaya çıktı.

"BİZ VATANDAŞ OLARAK ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYORUZİ HÜKÜMET YAPMIYOR"

İsrail askerlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan kampanyada çalışan Etai Iam Rimer, NPR'ye yaptığı açıklamada askerlerin ailelerinden talepler yağdığını belirterek, "İç çamaşırlarından, kasklara ve el fenerlerine kadar hayal edebileceğiniz her şeye ihtiyaçları var" dedi.

Rimer, hükümetin bu konuda harekete geçmemesine tepki göstererek, "Sıfır organizasyon var. Biz vatandaş olarak elimizden geleni yapıyoruz ama hükümet yapmıyor" dedi.



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Yine İsrail askerleri için yardım toplayan gönüllü Maya Armon ise bu malzemeleri gönüllülerin sağlamasının "utanç verici" olduğunu ve bunun hükümetin sorumluluğunda olması gerektiğine inandığını söyledi.

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İSRAİL SAVUNMA KUVVETLERİNDEN AÇIKLAMA

NPR'nin ulaştığı İsrail Savunma kuvvetleri askerlerin kişisel ihtiyaçları ve savaş malzemeleri için 24 saat açık bir yardım hattının kurulduğunu belirtti. Kasklar, kurşun geçirmez yelekler ve daha fazlasının da aralarında bulunduğu on binlerce ürünün yolda olduğunu açıkladı.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre İsrailliler askerler için yardım toplamanın yanı sıra kan bağışı yaparak stok hazırlıyorlar.



Gönüllülerden Michal Geva, NPR'ye verdiği demeçte, "Ne yazık ki, bu savaş bize sadece ordunun istihbarat kısmında sorun yaşamadığını, birçok alanda çöktüğünü gösterdi" dedi.