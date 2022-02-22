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Tepki yağıyor, yaptırım geliyor

#Vladimir Putin#Donbas#Ukrayna
Tepki yağıyor, yaptırım geliyor

Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna’nın Donbas bölgesinde iki ayrılıkçı cumhuriyetin bağımsızlığını tanıması büyük tepki çekti.

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HUKUKUN İHLALİ

- AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, kararı uluslararası hukukun, Ukrayna toprak bütünlüğü ve Minsk anlaşmalarının bariz ihlali olarak niteleyerek “AB ve ortakları Ukrayna ile dayanışma içinde birlik, katiyet ve kararlılıkla harekete geçecektir” diye tweet attı.

KARARI KINIYORUM

- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter mesajında “Rusya’nın Donetsk/Luhansk’ı tanımasını kınıyorum. Sorunu çözme çabalarını ortadan kaldırıyor ve Minsk anlaşmalarını ihlal ediyor. NATO, Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıyor. Moskova’ya diplomasiyi seçme çağrısı yapıyoruz” dedi.

AYRILIKÇILARA YAPTIRIM

- Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın Amerikalıların Ukraynalı ayrılıkçı bölgelerle yatırım, ticaret ve finans işleri yapmasını yasaklayacak bir kararname yayınlayacağını duyurdu.

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CEZASIZ KALMAZ

- İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kararın Ukrayna’nın egemenlik ve bütünlüğüne yönelik açık bir ihlal olduğunu belirtti. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Putin’in eyleminin Minsk sürecinin sona erdiğine işaret ettiğini, BM kararlarına aykırı olduğunu belirterek “Rusya’nın uluslararası taahhütlerini ihlal etmesinin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz” diye tweet attı.

Tepki yağıyor, yaptırım geliyor

ZELENSKİ, BİDEN’I ARADI

Rusya lideri Putin’in Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçı cumhuriyetleri tanıması sonrasında Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptı. Zelenski, Twitter’dan ABD Başkanı ile son gelişmeleri konuştuğunu açıkladı. Zelenski ardından Putin’in tek taraflı tanıma kararına verilecek cevabı belirlemek için ulusal güvenlik konseyini topladı. Joe Biden’ın ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmeleri yaptığı bildirildi.

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