Tepki yağıyor: Nazi temalı düğünde Hitler'in saltanatını kutladılar!

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Meksika'dan bir çift, nikahlarını şaşırtıcı ve oldukça tepki çekecek bir şekilde gerçekleştirdi. Çiftin sadece nikahı değil, sonrasında düzenlediği eğlence de inanılmaz anlara sahne oldu.

Geçen ay orta Meksika eyaleti Tlaxcala'daki düğünlerini Nazi Almanya’sından ilham alacak şekilde ve o dönemin simgesel öğelerini içererek düzenleyen çift bu özel günlerini Nazi SS subaylarının üniformaları, gamalı haçlarla süslenmiş bir Volkswagen ve bir vejetaryen olan Adolf Hitler'in seçeceği şekilde bir düğün yemeğiyle süsledi.

SS subayı gibi giyinen düğün davetlileri böyle eğlendi

TARİHİ BİLE BUNA GÖRE SEÇTİLER

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Çift, her şeyi önceden planlamıştı: Düğünlerini, 77 yıl önce evlenen Hitler ve Eva Braun'un evlilik yıl dönümü olarak bilinen 29 Nisan'da yapmayı seçtiler.

Düğünle ilgili sorulara damat Fernando “İnsanlar Hitler’in gerçek hikâyesini bilmiyor” diyerek cevap verdi.

Soyadını basında çıkan haberlerde saklayan Fernando, "Hitler bir vejeteryandı, ülkesini aşırı yoksulluktan kurtardı ve Birinci Dünya Savaşı'nda kaybettiği toprakları halkına geri verdi" dedi.

ÇOCUKLARININ İSİMLERİ BİLE NAZİ İSMİ!

Fernando ve Josefina’nın iki çocuğu var. Büyük oğulları Reinhard, adını SS lideri General Reinhard Heydrich'ten alırken, kızlarının adı Hanna Gertrud, Führer'i savaş cephesinde kurtardığı iddia edilen Alman pilot Hanna Reitsch'e ve Ulusal Sosyalist Kadınlar Ulusal Birliği'nin eski başkanı Gertrud Scholtz-Klink'e ithaf edilmiş.

İki çocuğu olan çift onların isimlerini bile tanınmış Nazi figürlerinin isimleri arasından seçmiş

Düğün partisi, birçoğu Alman tarzı askeri kıyafet giyen Hitler destekçileriyle doluydu.

Aldığı tepkiler Fernando'yu şaşırtmadı, çünkü ömür boyu nefret dolu e-postalar ve ölüm tehditlerine maruz kalmıştı.

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“BU DURUMA ALIŞKINIM”

Genç adam yaşadıklarını "Babam ve amcalarım Nasyonal Sosyalizm'in takipçileri ve çocukluğumdan beri insanlarla yüzleşmek zorunda kaldım. Vuruldum, tükürdüm ve bir keresinde bir adam 'Nazi' diye bağırırken yüzüme silah doğrulttu” diyerek anlatıyor.

Düğün Meksikalı Yahudi toplumundan da büyük tepki aldı. Yapılan açıklamada "Nazizmi savunan ve yücelten her türlü eylemi şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Meksika'daki yetkililer ise konu hakkında sessiz kaldılar, ancak Los Angeles'taki bir Yahudi insan hakları örgütü olan Simon Wiesenthal Center, görevlileri bu akılalmaz olaya karşı "uygun önlemleri almaya" çağırdı.

Düğünle ilgili her detay Nazi Almanya'sına ait

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Merkezdeki uluslararası ilişkiler direktörü Dr. Shimon Samuels bir basın açıklaması aracılığıyla, “Meksika, Holokost'un çarpıtılmasını ve her türlü ırkçılığı kınayan Birleşmiş Milletler kararına oy verdi. Ancak ne devletten ne de insan hakları örgütlerinden bu rezaleti kınayan herhangi bir tepki olmadı” dedi.

Fernando ve Josefina'nın Yahudi cemaatine yönelik duyguları yerel raporlarda ele alınmadı. Gelin, “Hikâye hakkında pek bir şey bilmiyordum ama kocam anlattı ve ben onu destekliyorum çünkü sorumlu bir kocam var” dedi.

MODA MI OLDU?

Bununla birlikte, bazı uzmanlar, dünyanın belirli bölgelerindeki tarihsel bilgi ve kavram eksikliğinin, medyada bile rahatsız edici derecede moda olan Nazi temalarına yol açtığından endişe ediyor.

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Wiesenthal Merkezi’nden Haham Abraham Cooper, geçen yıl yayınlanan bir bildiride, " Nazileri anımsatan giysiler giymek ve bu tür şeyler yapmak devam eden bir sorunun parçası" dedi.

Bu poz büyük bir nefret topladı ve dünya basınının ilgisini çekerek manşetlere taşındı...

Bu düğünde yaşananlar ne ilk ne de son… Sony Music'in Japonya temsilcileri, 2016'da sanatçıları kız grubu Keyakizaka46'nın da şovlarında SS teçhizatı kullanmasının ardından benzer özürler diledi. Sony, o tarihte yaptığı açıklamada, "Anlayamadığımız için ... gücendirdiğimiz için en içten özürlerimizi ifade ediyoruz" sözlerini kullanmıştı.