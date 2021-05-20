Tepki yağıyor... Evlat edinmekten vazgeçen YouTuber çifte eleştiri yağmuru

Günümüz dünyasında hayatımızı sosyal medyadan paylaşmak çoğumuzun sık sık yaptığı bir şey haline geldi. Bunu adeta profesyonel bir şekilde yapan ve tüm hayatlarını, çocuklarını, evcil hayvanlarını sosyal medya platformlarından paylaşarak kazanç sağlayanların sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. Bu kazanç çoğu zaman takipçi sayısında artış anlamına gelirken birçok kişi için de gelir kapısı oldu.

ABD'li karı-koca 33 yaşındaki Nikki ve 34 yaşındaki Dan Phillippi YouTube yıldızı olarak kabul edilen ve sosyal medya platformlarında binlerce takipçisi olan kişiler. California'da yaşayan Nikki ve Dan 2018 yılında yaşadıkları bir olay yüzünden çok büyük eleştirilerin hedefi olmuş, takipçileri tarafından büyük tepki toplamışlardı.

Tayland'dan bir bebek evlat edinmek istediklerini açıklayan çift Tayland'ın sosyal medya yasaları yüzünden bu kararlarından vazgeçmişti. Tayland yasalarına göre evlat edindikleri bebekle ilgili fotoğraf ve video görüntülerini herhangi bir sosyal medya platformundan paylaşmaları yasak olan çift bu sebepten verdikleri karardan vazgeçmişti.

Durumun ortaya çıkmasıyla birlikte dünyanın dört bir yanından sosyal medya kullanıcı çifti Taylandlı bebeği sadece 'paylaşabilmek' ve 'reklamını yapabilmek' için evlat edinmeyi istemekle suçlamıştı. Nikki ve Dan ise ''yanlışlıkla'' paylaşım yapmaktan korktuklarını, evlat edindikleri bebeğin fotoğraflarını ise yüzünü kapatarak sergilemek istemediklerini söyleyerek kararlarından döndüklerini söylemişti. Ünlü çift ve 1 yaşındaki oğulları Logan

Bu olay üzerinden geçen zamana rağmen hala eleştiri konusu olmaya devam ederken çift bir çocuk sahibi oldu. 1 yaşındaki oğulları Logan'ın her anını sosyal medyada paylaşan çifte 'şimdi rahat etmiş olmalısınız' yorumları yapıldı. Ancak Ünlü internet yıldızlarının başını ağrıtan asıl konu da oğullarının doğumundan sonra yaşandı.

Nikki ve Dan, Boswer adını verdikleri, hiçbir sağlık problemi olmayan köpeklerini 'uyuttuklarını' yani veterinerde ilaç verdirerek öldürdüklerini açıkladı. Çifte göre bu kararın sebebi zavallı köpeğin 'agresif' davranışları olması ve 1 yaşındaki oğullarını rahatsız etmesi...

Bu konudaki videolarını paylaşan ünlü YouTuber çift olayın duyulmasıyla birlikte sadece hayvan severlerden değil kendi takipçilerinden de çok sert tepkilerle karşılaştı. Sosyal medya ünü ve takipçi kazanmak için verdikleri evlat edinme kararı tekrar gündeme gelen çift sosyal medyanın en çok konuşulan insanları haline geldi. Ve böylelikle istemedikleri bir şekilde olsa da ünlerine ün katmış oldu...

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