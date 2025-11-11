Tepki görmekten korkmuşlardı: Atina yeniden harekete geçti! İsrail silahları Yunanistan için devrede

Haberin Devamı

"Aşil Kalkanı"na ilişkin görüşme ve süreçlerin yeniden canlandırılması, Yunan hava savunmasında görev yapan eski uçaksavar sistemlerinin yerini alabilecek 3 farklı İsrail yapımı sistemin tedarik edilme olasılığını güçlendirdi. Söz konusu sistemlerin, farklı irtifalardaki tehditlere karşı etkin bir koruma kalkanı oluşturması planlanıyor.

Türkiye'nin hızla gelişen havacılık sanayisi ve askeri sistemlerine karşın sahada dengeyi sağlamakta zorlanan Yunan hükümeti, çareyi Doğu Akdeniz'de İsrail ile yakın teması artırmakta bulmuştu. Bu bağlamda, Yunanistan'ın eskiyen askeri sistemlerini modernize etmek için başlattığı Aşil Kalkanı projesi için İsrail yapımı sistemlerin ithal edilmesi ihtimali tartışmaya açılmıştı.

Atina, Gazze'deki soykırım sürerken İsrail ile "silah sistemleri satışı" görüşmeleri yapma suçlamasıyla karşılaşmaktan özellikle kaçınmıştı. İki ülke arasında son dönemde artan iş birliği kamuoyundan gizlenmese de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in hükümeti, ilişkileri diplomatik çerçevenin dışına çıkarmamaya özen gösteriyordu. Güney Kıbrıs ve Yunan medyası, 3 ülke arasında askeri iş birliği olasılığını son aylarda sıkça gündeme getirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (solda), Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis (ortada) ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 2023'te Lefkoşa'da bir araya gelmişti. Görüşmede Netanyahu, Asya ve Arap ülkelerini inşa edilecek altyapı projeleriyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya bağlama fikrini ortaya atmıştı.

İsrail'in Gazze'de savaş suçları işlediği süreçte görüşme aşamasından öteye geçmeyen askeri iş birliği fikri, ateşkesin sağlanmasıyla somut adımlara evrildi.

Yunan Kathimerini gazetesi, Atina ve Tel Aviv arasında sağlanması beklenen anlaşmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

YUNANİSTAN SAVUNMASI İSRAİL ŞİRKETLERİNE EMANET

Öncelikli olarak, sürekli bakım ve destek sorunları yaşanan Doğu menşeli OSA-AK ve TOR M1 sistemlerinin yerini İsrailli Rafael firmasının Spyder hava savunma sistemlerinin alması öngörülüyor. İkinci aşamada ise, Yunan Intracom Defence şirketini satın almış olması nedeniyle Yunanistan'da üretim tesisleri bulunan İsrail'in en büyük havacılık ve savunma şirketi olan IAI firmasının Barak MX sisteminin yolunun açılması hedefleniyor. Barak MX sistemleri, teknolojisi eskiyen Hawk tipi sistemlerin yerini dolduracak.

Atina aynı zamanda, balistik ve diğer uzun menzilli füzeleri engellemek amacıyla İsrail tarafıyla David's Sling sistemlerinin tedariki için de görüşmeler yürütüyor. Özellikle IAI'nin ürettiği savunma sistemi Sky Capture'ın David's Sling sistemlerinin bu kapsamda değerlendirildiği belirtiliyor. David's Sling sistemi, Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin yakın gelecekte mümkün görünmemesi nedeniyle yakın zamanda etkinliğini yitirme riski taşıyan Yunanistan'a ait S-300'lerin yerini alacak.

Haberde, Yunan Hava Kuvvetleri'nin kullandığı "Patriot" sistemlerinin ise ülkenin hava savunmasının "omurgası" olmaya devam edeceği vurgulandı.

İSRAİL SİLAHLARI YUNAN ORDUSU İÇİN KRİTİK ÖNEMDE OLACAK

İsrail yapımı uçaksavar unsurlarının yanı sıra, Gazze'deki soykırım nedeniyle ithalatı durdurulan İsrail üretimi PULS roket topçu bataryaları gibi tamamen taarruz amaçlı silahların da ithal edilmesinin planlandığı bildirildi. Yunanistan'ın roket topçularının modernizasyonu için ithal edilecek PULS ve benzeri sistemlerin, önümüzdeki yıllarda Yunan Silahlı Kuvvetlerinin genel operasyonel planlaması için kritik öneme sahip olduğu ifade ediliyor.

Bu planlamanın önemli bir bölümünü, özellikle büyük derinliklerde gerçekleşecek bir saldırıyı caydırma veya bu tür bir saldırıya karşılık verme kabiliyetinin oluşturduğu belirtildi. Yunan medyası, Gazze'deki operasyonların devam ettiği bir dönemde alınan bekleme kararının, Yunanistan'ı İsrail'e yönelik "silah satışı" eleştirilerinin dışında tutmayı amaçladığı değerlendirildi.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasıyla birlikte, Atina'da hava savunması konusundaki görüşmelerin yeniden başlatılmasının gerekli olduğu düşünülüyor. Yunanistan için İsrail ile askeri iş birliği, 12 yıllık Orta Vadeli Savunma Silahlanma Planlaması'nın (OAVP) baskın bir bileşeni olarak öne çıkıyor.

AŞİL KALKANI'NDA TAKVİM NETLEŞİYOR

"Aşil Kalkanı"nın başlangıç maliyetinin yaklaşık 3 milyar Euro olduğu tahmin ediliyor. Bu maliyetin, Trakya ve Doğu Ege adaları başta olmak üzere, muhtemelen diğer bölgelerin temel savunma ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek düzeyde olduğu belirtildi. Sistemlerin coğrafi dağılımının, sözleşme imzalandıktan sonra hızla ilerlemesi beklenen programın seyrine göre belirleneceği aktarıldı.

Ülkenin tamamını kapsayacak bir hava savunma kubbesinin inşasının ise birkaç yıl daha süreceği öngörülüyor. Uçaksavar ve insansız hava araçlarına karşı koruma sağlayacak kapsamlı bir kubbe inşa etmenin maliyetinin oldukça yüksek olacağı değerlendiriliyor. Ayrıca, insansız gemilerden ve denizaltılardan kaynaklanan tehditleri ele almak için deniz yüzeyinde ve altında kurulacak savunma ağlarının da proje kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

Diğer Avrupa konsorsiyumlarından (İtalyan-İspanyol ve Alman) çeşitli teklifler gelmesine rağmen, Yunan karar alıcıların İsrail firmalarını "güvenilir bulduğu" bildirildi. Konuya yakın kaynakların Kathimerini'ye verdiği bilgiye göre, yakın gelecekte öncelikle Yunanistan Savunma Bakanlığında, ardından merkezi düzeyde yani Hükümet Milli Güvenlik Konseyi'nde (KYSEA) ve bu tür durumlarda alışılageldiği üzere Yunan Parlamentosu'nda konunun tartışılması bekleniyor.