Tepki çeken ‘Son akşam yemeği’ canlandırması için özür geldi

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Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Hz. İsa’nın ‘Son Akşam Yemeği’ tablosunun ‘drag queenler’ tarafından tasvir edilmesi tepki çekti. Olimpiyat yetkilileri, yaptıkları açıklamada herhangi bir dine saygısızlık gösterme niyetinde olmadıklarını belirterek özür diledi.

Paris 2024 Olimpiyatları, 26 Temmuz akşamı yapılan açılış töreniyle başladı. Açılış töreni pek çok konuda tartışmalara yol açtı, en çok konuşulan ise drag queenlerin canlandırdığı ‘Son Akşam Yemeği’ tablosu oldu. ABD merkezli teknoloji şirketi C Spire, tören sonrasında yaptığı açıklamada, “Paris Olimpiyatları'nın açılış törenleri sırasında Son Akşam Yemeği'yle alay edilmesi bizi şok etti. C Spire olarak Olimpiyatlar'dan reklamlarımızı çekiyoruz" ifadelerini kullandı. Ortadoğu Kiliseler Konseyi (MECC) ise, “Fransa'daki Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde olanları, Hristiyanlıktaki ve dünyadaki milyarlarca insan için kutsal olan şeyin alay konusu olduğunu gördük. Özgürlük, çeşitlilik ve yaratıcılık, başkalarının inançlarına hakaret etmekle veya insan kalitesiyle hiçbir ilgisi olmayan şekillerde onlarla alay etmekle bağdaşmaz” açıklamasını yaptı.

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tepkiler sonrasında yaptığı açıklamada herhangi bir dine saygısızlık gösterme niyetinde olmadıklarının altını çizerek, “Açıkçası hiçbir dini gruba saygısızlık etmek gibi bir niyetimiz yoktu. Aksine, hoşgörü ve topluluk gösterme niyetindeydik. Eğer insanlar herhangi bir şekilde alındıysa özür dileriz” dedi.