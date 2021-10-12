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HABERLERDünya Haberleri

Tepki çeken karar... Tiananmen heykeli kaldırılıyor!

#Hong Kong#Çin#Dünya
Tepki çeken karar... Tiananmen heykeli kaldırılıyor

Hong Kong Üniversitesi, Tiananmen Meydanı katliamını anan heykelin kaldırılması talimatı verdi. tepki çeken karar sonrası heykelin bulunduğu kampüste ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Son dakika: Tepki çeken karar... Tiananmen heykeli kaldırılıyorSon dakika: Tepki çeken karar... Tiananmen heykeli kaldırılıyor
Son dakika: Tepki çeken karar... Tiananmen heykeli kaldırılıyor

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Hong Kong Üniversitesi'nin, Tiananmen Meydanı katliamı'nı anan heykelin kaldırılması talimatını verdiği bildirildi.

Onlarca parçalanmış ve bükülmüş cesedi tasvir eden "Utanç Sütunu" adlı heykel, 1989’da yaşanan olayların anma etkinliklerinde ön planda bulunuyordu.

Danimarkalı heykeltıraş Jens Galschiot tarafından yapılan Utanç Sütunu, 24 yıldır Hong Kong Üniversitesi kampüsünde sergileniyor.

Ancak Üniversite, Hong Kong İttifakı adlı gruba, heykelin 13 Ekim'e kadar kaldırılması talimatını verdi. Heykelin bulunduğu kampüste ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Tepki çeken karar... Tiananmen heykeli kaldırılıyor

Çin'de 1989 yılının nisan ayından başlayarak 4 Haziran'a kadar süren ve başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan olaylarda resmi olmayan rakamlara göre 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Demokrasi ve ifade özgürlüğü talebi, enflasyon, siyasi bozulma ve yozlaşma gibi nedenlerle başlayan protestolara ülkedeki aydın kesim ve öğrenciler başta olmak üzere yoğun katılım olmuştu.

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Çin'in halen uluslararası toplum tarafından kınanmasına sebep olan olaylarda, 1978 yılındaki dışa açılımdan sonra uygulanan ekonomik reformların tetiklediği işsizlik, Çin Komünist Partisinin tutumu ve siyasi bozulma gibi nedenlerin etken olduğu kaydediliyor.

Olayların ilk başladığı zamanlarda hükümet, göstericilere müdahale etmemiş ancak protestocuların dağılmaması üzerine 20 Mayıs'ta sıkıyönetim ilan edilmişti.

Hükümet, protestocuların taleplerinin karşılanmasının mümkün olmadığı ve gösterilerin bastırılması gerektiği kararına vararak 4 Haziran gecesi tanklar ve askerleri meydana göndermişti.

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Güvenlik güçlerinin olayları bastırırken gerçek mermi kullanması sonucu Çin Kızılhaçı'na göre 2 bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti.

Diğer yandan, olayların ardından çok sayıda devlet ve parti yetkilisi gözaltına alınmış ya da ev hapsiyle cezalandırılmıştı.

Çin'in yakın tarihinde geniş yankı uyandıran Tiananmen olayları, ülkedeki yeni nesil başta olmak üzere halk tarafından halen tam olarak bilinmiyor.

Hayatını kaybedenlerin anıldığı etkinlik, her yıl Tiananmen olaylarının yaşandığı günde Hong Kong'da yapılıyor.

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#Hong Kong#Çin#Dünya