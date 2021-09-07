Tepki çeken görüntü: Yağmur için kız çocukları çıplak dolaştırıldı!

Madya Pradeş'in Bundelkhand bölgesinde kuraklık yaşanan bir köyde yağmur yağması için yapılan ritüelde çekilen görüntüler sosyal medyada yer aldı.

KIZ ÇOCUKLARINI ÇIPLAK DOLAŞTIRDILAR



Videoda, 6 kız çocuğu omuzlarında kurbağa bağlı tahta bir sopayla çıplak şekilde dolaşırken görülüyor. Yerel halktan birkaç kişi, ayinin yağmur tanrısını yatıştıracağına ve bölgeye yağış getireceğine inandıklarını ifade etti.

SORUŞTUMA BAŞLATILDI



Hindistan Çocuk Haklarını Korunma Ulusal Komisyonu, köyün bağlı olduğu bölgenin yetkililerinden olaya ilişkin rapor istedi.

Madya Pradeş polisi olayla ilgili resmi bir şikayet almadıklarını yine de soruşturma açıldığını belirterek "Kızların çıplak yürümeye zorlandıklarını tespit edersek harekete geçilecektir." açıklamasında bulundu.

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