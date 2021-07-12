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Dünya
Razi CANİKLİGİL
Haber Giriş: 12.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tennessee’den acı haber geldi

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Tennessee’den acı haber geldi

ABD’de kaçırılan ve polisin cuma gününden beri aradığı 24 yaşındaki Yasemin Uyar ormanda öldürülmüş olarak bulundu. Cinayeti eski sevgilisinin işlediği belirlendi.

ABD New Jersey’de polis, cuma akşamı tüm cep telefonlarına geçtiği ‘kaçırma uyarısı’ ile milyonlarca Amerikalının takibe aldığı Türk anne Yasemin Uyar’ın (24) eski sevgilisi Tyler Rios tarafından tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Tennessee’de ormanlık bir alanda gömdüğü cesedin yeri gösteren Rios’un sorgusu sürüyor.

Yasemin Uyar’ın annesi Karen Uyar cumartesi gecesi geç saatlerde kızının ölü bulunduğunu doğrularker, çiftin 2 yaşındaki oğulları Sebastian ise babasının yanında bulundu. Karen Uyar, alkol bağımlısı olan Tyler Rios’un bir eczanede kasiyerlik yapan kızını defalarca taciz ettiğini, pek çok uzaklaştırma emri olmasına ve daha önce tutuklanmasına rağmen tacizlerin hiç bitmediğini açıkladı. Cinayetten 3 ay kadar önce, yasaklı olmasına rağmen Yasemin Uyar’ın evine giren Rios, olay yerine gelen polislerden gizlenmek için küçük Sebastian’ı da yanına alıp yatağın altına saklanmış.

Tennessee’den acı haber geldi

TAŞINMAYA HAZIRLANIYORDU

Mahkeme kayıtlarına göre Tyler Rios 2018’de saldırı ve hırsızlıkla suçlanmış ve 180 gün hapis ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmış. Ayrıca daha önce mahkeme, Yasemin Uyar ile temas kurmamasına ve öfke kontrolü dersleri almasına hükmetmiş. Lisede okurken tanıştığı ancak evlenmediği Tyler Rios’tan kurtulabilmek için eşyalarını toplayan ve hafta içinde taşınmayı planlayan Yasemin Uyar’ın babası Türkiye’de yaşıyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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