Tenisin kraliçesi kortlara veda etti

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Bugüne kadar elde ettiği 23 Grand Slam şampiyonluğuyla tarihin en iyi kadın tenisçisi olarak anılan Serena Williams, 40 yaşında kortlara veda etti. 73 tekler şampiyonluğu ve 4 olimpiyat altın madalyası bulunan Williams, ayrıca ablası Venus ile birlikte 22 çiftler şampiyonluğu kazandı. Katıldığı 39 Grand Slam’in 23’ünü kazanan Serena Williams, Avustralyalı tenisçi Margaret Court’un 24 Grand Slam’lik rekorunu kırmayı çok kez denedi ancak bir türlü başaramadı. New York’ta düzenlenen Amerika Açık turnuvasında 605. basamakta yer alan Williams, dünya 46 numarası Ajla Tomljanovic’e 3 saat 5 dakika sonunda 2-1 yenilerek kariyerini sonlandırdı.

VENUS OLMASAYDI OLMAZDIM

Hayatının yeni dönemine hazır olduğunu söyleyerek tenisi bıraktığını açıklayan Williams, gözyaşlarına hâkim olamadığı maç sonu açıklamasında babası, annesi ve ablası Venus’e teşekkür etti. Serena Williams veda konuşmasında şunları söyledi: “Bugün burada ve yıllardır yanımda olan herkese teşekkür ederim. Her şey anne ve babamla başladı. Onlara minnettarım. Venus olmasaydı Serena olmazdı. Bugün burada olmamın tek ve en önemli sebebi Venus Williams’tır. Hepinize teşekkürler. Hayatımda yaşadığım en güzel süreçti.”

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KORTLARIN DIŞINDA DA BİR İKONDU

Kortların dışında da bir ikona dönüşen Serena Williams, kariyeri boyunca cinsiyet ve ırk eşitliğini savundu. Her zaman bir savaşçı olarak hatırlanmak istediğini söyleyen Williams, kabul gören güzellik ve beden tanımlarını da tamamen değiştirdi. 26 yıllık efsanevi kariyerini Amerika Açık’ta sonlandıran Williams, TIME dergisinin bu ayki kapağında yer aldı.