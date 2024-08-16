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Temmuzda saldırı düzenlenmişti: ‘Muhammed Deif ölmedi’ iddiası

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#Hamas#Muhammed Deif#Saldırı
Temmuzda saldırı düzenlenmişti: ‘Muhammed Deif ölmedi’ iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 07:00

Hamas’ın üst düzey yetkililerinden Osama Hamdan, 13 Temmuz’da Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus şehrine düzenlenen saldırıda hedef alınan Hamas liderlerinden Muhammed Deif’in hayatta olduğunu söyledi.

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İsrail ordusu, 88 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda Hamas’ın askeri kanadı olan El-Kassam Tugayları’nın komutanı  Deif’in öldürüldüğünü öne sürmüştü.

YERİNİ AJAN SÖYLEDİ

Haber ajansı AP’ye konuşan Hamdan, Deif’in, “iyi” olduğunu belirtti. Hamdan, İsrail’in güvenli bölge olarak tanımlanan Han Yunus’taki El Mavasi’nin bombalanmasıyla 88 Filistinlinin öldürülmesini “meşrulaştırmak” için saldırının hedefi olarak Deif’i gösterdiğini öne sürdü. Öte yandan geçen hafta Suudi medya kuruluşu El Arabiya’ya ismini vermeden konuşan kaynaklar, Deif’in yerinin “Kassam Tugayları’ndaki bir ajan tarafından İsrail’e verildiğini” söyledi. 1990’larda El-Kassam Tugayları’nın kurucuları arasında yer alan Deif, 20 yıldan uzun süredir askeri gücü yönetiyordu. İsrail, Deif’i ve Hamas’ın lideri Yahya Sinvar’ı, 7 Ekim saldırısının mimarları olarak görüyor.

 

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#Hamas#Muhammed Deif#Saldırı

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