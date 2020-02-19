Görüşmelerin ardından konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “İdlib’le ilgili yaşanan gelişmeleri geçen hafta burada bulunan Rus heyeti ile görüşmüştük. İdlib’de bizim temel çizgimiz Soçi Mutabakatı’na derhal geri dönülmesidir. Çatışmasızlık bölgesi sınırlarının esas kabul edilmesidir” dedi. “Şu ana kadarki müzakerelerden bizi tatmin edici sonuç çıkmamıştır. Bize sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik” diyen Kalın, “Görüşmeler devam edecek. Bizim için belirleyici olan çerçeve Soçi Mutabakatıdır. Askeri gözlem noktalarımızın belirlediği sınırlar esastır” şeklinde konuştu. Kalın sözlerine şöyle devam etti: “Askerlerimiz ve sivillerle ilgili hassas bir süreçten geçtiğimizi ifade etmek istiyorum. Bizim askerlerimize yönelik bir saldırı gerçekleşirse, burada kim yaptı, şu mu yaptı bu mu yaptığı demeden gereken cevap en sert bir şekilde cevap verilecektir.”

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan görüşmelere ilişkin yapılan açıklamada ise “Taraflar, bölgede gerginliği azaltacak ve insani durumu hafifletecek tedbirler içeren mevcut anlaşmalara bağlı kaldıklarını teyit etti” denildi.