Telegraph gizli anlaşmanın belgelerini ifşa etti! 'Trump Zelenski'nin başına silah dayadı'

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, 3 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya yaptıkları yardıma karşılık ülkenin doğal madenlerini almak istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, mineral anlaşmasını imzalamak için Beyaz Saray'a gitti. Ancak Beyaz Saray'daki görüşmede, dünyayı hayrete düşüren Trump-Zelenski anlaşması yaşanınca anlaşma askıda kaldı.

ABD heyetinin savaşı sona erdirmek için Riyad'da hem Rus hem de Ukrayna heyetleri ile yaptığı görüşmenin ardından Zelenski, ABD'nin yeni bir anlaşma teklif ettiğini açıkladı.

ABD'nin son teklifini "büyük ve kapsamlı bir anlaşma" olarak nitelendirirken Trump, mineral anlaşmasının "yakında imzalanmasını beklediğini" söyledi.

TELEGRAPH: ZELENSKİ'NİN BAŞINA SİLAH DAYADI

İngiliz gazetesi Telegraph, ABD'nin Ukrayna'ya sunduğu "büyük ve kapsamlı" anlaşmanın belgelerine ulaştı.

Haberin Devamı

Gazete, Trump'ın yenilenmiş anlaşma ile Zelenski'nin başına silah dayayarak tazminat talep ettiğini ve Ukrayna'nın petrol, gaz gibi kaynaklarının yarısının yanı sıra neredeyse tüm metalleri ve altyapısının büyük bir kısmı üzerinde hak iddia ettiğini söyledi.

Gazete, anlaşmanın son halinin modern dünyadaki diplomasi ve devlet ilişkileri tarihinde eşinin ve benzerinin olmadığının altını çizdi.

Atlantik Konseyi'nde enerji hukuku uzmanı Profesör Alan Riley, "Kamulaştırma belgesi" olarak nitelendirdiği anlaşmaya ilişkin "Hiçbir garanti yok. Hiçbir savunma maddesi yok. ABD hiçbir şey ortaya koymuyor. Amerikalılar çekip gidebilir, Ukraynalılar gidemez. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim" dedi.

Telegraph'ta yer alan habere göre, anlaşma, Trump'ın başlıca hedefinin ABD endüstrisine kaynak çıkarmak için Ukrayna'yı eyaleti haline getirmek istiyor.

Anlaşma, ABD ve Rusya arasındaki enerji ortaklığıyla örtüşürken aynı zamanda Rus gazının yeniden Avrupa'ya büyük miktarlarda akışını ve ABD'li şirketlerin bu işte büyük pay sahibi olmasını amaçlıyor.

Ukrayna'daki petrol, sıvılaştırılmış hali de dahil olmak üzere doğal gaz, hidrokarbınları, lityum, titanyum, kobalt, alüminyum, çinko gibi 50 mineralini içeren tüm kritik madenler anlaşma kapsamına alındı.

Haberin Devamı

Anlaşma kapsamında, Ukrayna'daki karayolları, demiryolları, boru hatları, limanlar, terminaller, rafineriler, işleme tesisleri sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere doğal kaynaklarla bağlantılı altyapıyı ABD kontrol edecek.

Anlaşmaya göre, ABD-Ukrayna Yeniden Yapılanma Yatırım Fonu yeniden yapılandırılacak ve beş kişilik yönetim kurulundan oluşacak ancak üçü ABD tarafından seçilecek.

"A" hisseleri adı verilen hisseler, altın hisseleri olacak ve Ukrayna en az 100 milyar dolarlık savaş borcunu faiziyle birlikte ABD'ye ödeyene kadar hisselerin tüm hisse hakları ABD'de olacak.

Ukrayna sadece "B" hissesi adı verilen hisselere sahip olacak ve hisse haklarının yüzde 50'sini ancak borçlarını ödediğinde alacak. Ukrayna'daki herhangi bir bakanlık ya da kurum, hisselerin kontrolünü yalnızca mesai saatleri içerisinde yapabilecek. Aynı zamanda ABD, Ukrayna'nın diğer ülkelere kaynak satışını veto etme hakkına sahip olacak.

Haberin Devamı

19. YÜZYILDAN KALMA

Avrupa'nın büyük bölümünde öfkeye neden olan ilk taslaklara göre sertlik düzeyi çok daha yüksek anlaşma, uluslararası hukukçular tarafından yağmacı ve yeni sömürgeci olarak nitelendirildi.

Telegraph, anlaşmaya ilişkin "19. yüzyılda Avrupalı güçler tarafından Çin'e dayatılan eşitsiz anlaşmaların kokusunu taşıyor" değerlendirmesi yaptı.

Telegraph, anlaşmayı "zalimce" ifadesiyle yorumlarken Profesör Riley, anlaşmanın AB üyeliği ile uyumlu olmadığını ve Trump'ın planın parçasının bu olabileceğini söyledi. Riley, "Asıl niyetin Zelenski'yi bu anlaşmayı reddetmeye zorlamak olup olmadığını merak ediyorum" ifadesini kullandı.