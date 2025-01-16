Telegram Nazileri terör listesinde

Haberin Devamı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 18 yaşındaki Neo-Nazi Arda Küçükyetim’in geçen ağustos ayında Eskişehir’deki sokak ortasında 5 kişiyi bıçakla yaraladığı saldırıyı ve dünya çapında diğer saldırıları “teşvik ettiğini” ve “kolaylaştırdığını” iddia ettiği ‘Terrorgram’ isimli Telegram dijital mesajlaşma platformunda faaliyet gösteren grubu terör örgütü listesine ekledi.

IRKÇI MESAJLAŞMA GRUBU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘Terrorgram’ isimli grubun “şiddet yanlısı beyaz üstünlüğünü teşvik etmekte olan, hedef gördükleri kişi ve gruplara yönelik saldırılar düzenlenmesi için çağrıda bulunmakta” olduğunu belirtti. Ayrıca bu terörist grubun, saldırılarda kullanılacak taktikler, yöntemler ve hedefler konusunda da rehberlik ettiği ve talimatlar verdiği vurgulandı. Mesajlaşma grubu üzerinden örgütlenen grubun, saldırıları gerçekleştiren failleri de yücelttiği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

ARDA ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Terörist grubun faaliyetlerinden örnekler sunan ABD Dışişleri, Ekim 2022’de Slovakya’da bir LGBT barının önünde gerçekleşen silahlı saldırının, Temmuz 2024’te ABD’nin New Jersey eyaletinde enerji tesislerine yönelik planlanan saldırının ve ağustos ayında Eskişehir’deki camide gerçekleştirilen bıçaklı saldırıların grup tarafından planlandığı ve faaliyete geçirildiğini söyledi.

KÜRESEL TERÖR LİSTESİNDE

‘Terrorgram’ isimli grubun kıtaları aştığı, kanalın üst düzey yöneticilerinin konumlarıyla ortaya çıktı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Brezilya’da ikamet eden ve Brezilya vatandaşı olan kanal yöneticisi Ciro Daniel Amorim Ferreira, Hırvatistan’da yaşayan üst düzey üyelerden Hırvat Noah Licul ve Güney Afrika’da yaşayan Güney Afrikalı kanal yöneticisi Hendrik-Wahl Muller, “özel tanımlanmış küresel terörist” olarak ilan edildi. Açıklamada ayrıca bu grubun ve üyelerinin “ABD vatandaşlarının güvenliğini, ABD’nin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit eden terör eylemlerini gerçekleştirme” hedeflerinden ötürü terörist ilan edildiği belirtildi. Karar Amerikan vatandaşlarının bu örgütle finansal bağlantı kurmasına yasak getirirken varsa ABD’deki mal varlıklarını donduruyor.

Haberin Devamı

ABD DE HEDEF OLMUŞTU

ABD Adalet Bakanlığı, Eylül ayında yaptığı duyurusunda Terrorgram isimli grubun ABD’deki iki yöneticisi 34 yaşındaki Dallas Humber ve 37 yaşındaki Matthew Allison’a yönelik 15 resmi suçlama getirildiğini ve her ikisinin de tutuklandığını belirtmişti. Nefret suçlarını teşvik etmek, federal yetkililerin öldürülmesini teşvik etmek ve teröristlere maddi destek sağlamak için komplo kurmak suçlarıyla suçlanan Humber ve Allison, tüm suçlardan hüküm giyerse 220 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

SALDIRILARA İLHAM OLMUŞTU

Terrorgram isimli terörist grubun eylemleri, üye olmayan saldırganlara da ilham oluyor. Geçen ay ABD’nin Wisconsin eyaletinde okuduğu Hıristiyan okulunu basarak silahla ateş açan 15 yaşındaki kız öğrenci Natalie Rupnow, 42 yaşındaki öğretmeni ve 14 yaşında öğrenciyi öldürmüştü. Rupnow’a ait olduğu öne sürülen manifestoda, Neo-Nazi Arda K.’ye hayranlığını dile getirmişti.

Haberin Devamı

ESKİŞEHİR’İ KANA BULAMIŞTI

‘TERRORGRAM’DAN DESTEK ALMIŞTI









ESKİŞEHİR’de geçen yıl Ağustos ayında kask, kar maskesi, koruyucu gözlük ve üzerinde Nazi amblemi olan hücum yeleği takarak sokağa çıktıktan sonra karşılaştığı 5 kişiyi bıçaklayarak yaralayan Arda Küçükyetim (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Yaralılar ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı Arda Küçükyetim ile ilgili soruşturmasını geçtiğimiz günlerde tamamladı. Hazırlanan 37 sayfalık iddianame, 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Küçükyetim hakkında ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan 100 yıla kadar, ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçundan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede yer alan ifadesinde Küçükyetim; 7 ay önce internette tanıştığı ve İngilizce sohbet ettiği bir kişinin okulda silahlı eylem yapacağına dair söylemlerde bulunduğunu ve Eskişehir’de yapmak istediği eylemler konusunda da kendisine destek olduğunu ifade etti. Küçükyetim’in 2019’da Yeni Zelanda’da cami katliamlarında 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant, 2011 ‘de Norveç’te 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik, 2017’de Las Vegas’ta onlarca kişinin öldüğü saldırıyı yapan Stephen Paddock ile 1995’de Oklahoma’da düzenlediği bombalı saldırı da 168 kişiyi öldüren Timothy McVeigh’tan ‘aziz’ olarak bahsettiği belirtildi.