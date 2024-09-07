Telegram CEO’su Durov konuştu: ‘İddialar eski teknolojinin kafası’

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Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Durov, Fransız hükümetini “akıllı telefon öncesi döneme ait yasaları” kullandığı için eleştirdi.

TUTUKLANMAMA ŞAŞIRDIM

Rusya doğumlu 39 yaşındaki Durov, Telegram’da yasa dışı içerikler bulunduğu gerekçesiyle 24 Ağustos’ta Paris’te bir havalimanında gözaltına alınmış ve 4 gün süren sorgusunun ardından kefaletle bırakılmıştı. Hakkında 12 farklı suçtan soruşturma açılan Durov, Fransız makamlarının kendisine pek çok yoldan ulaşabilecekleri halde tutuklanmasına şaşırdığını belirtti. “Bir CEO’yu yönettiği platformdaki şahısların işlediği suçlar nedeniyle suçlamak için akıllı telefon öncesi döneme ait yasaları kullanmak yanlış bir yaklaşım” diyen girişimci, ülkelerin yöneticilere değil, “memnun olmadıkları internet hizmetlerinin kendisine yönelik” yasal işlem başlatması gerektiğini kaydetti. Fransa dışına çıkması yasaklanan Durov’a yöneltilen suçlamalar arasında platformunun uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, organize suç için kullanıldığı ve soruşturmacılarla bilgi veya belge paylaşmayı reddetmek yer alıyor.