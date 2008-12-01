Telefondaki seks bombaları

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İŞTE TELEFONDAKİ SEKS BOMBALARI

Ülkemizde de geceyarısı ekranlarda reklamı yapılan arkadaşlık hatlarının müşterileri çoğunlukla erkekler.

Hepsi, bu numaraları aradıklarında hattın diğer ucunda “bir seks bombası” ile konuştuklarını hayal ederek fantezi kurar. Oysa ki arkadaşlık hatlarını işleten şirketlerin tek amacı en ucuz maliyetle en fazla parayı kazanmaktır.

Tabii ki ucuz maliyet de hattın diğer ucuna sarışın bombaların yerine sesi dışında çok özelliği olması gerekmeyen bayanların oturması anlamına geliyor.

İşte bu mantıktan yola çıkan New York Post gazetesi, Amerika’;nın en çok tercih edilen arkadaşlık hatlarında çalışan o kadınları ilk kez görüntüledi. New York’;ta fotoğrafçılık yapan Phillip Toledano’;nun objektifine poz veren bayanların bu fotoğrafları “;telefonda seks”; adlı sergide ilk kez gösterilmeden önce dün gazetede yayınlandı.