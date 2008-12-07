Telefon şakası ülkeyi alarma geçirdi

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TÜRKİYE - AFGANİSTAN - PAKİSTAN ZİRVESİ

Dawn gazetesinin haberine göre, 28 Kasımda Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen terör saldırılarından 2 gün sonra kendisini Hindistan Dışişleri Bakanı Pranab Mukherjee olarak tanınan bir kişi Zerdari'yi aradı ve tehditkar bir ifadeyle konuştu. Bunun üzerine nükleer silahlara sahip Pakistan güçleri alarma geçirildi.

Pakistan Hava Kuvvetlerinin, 24 saat süreyle herhangi bir Hindistan saldırısına karşı “yüksek düzeyli alarm” durumunda tutulduğu belirtildi.



Haberde, Zerdari'yi arayan ve kendini Hintdistan Dışişleri Bakanı olarak tanıtan kişinin ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Condoleeza Rice'ı da aradığı ancak ulaşamadığı kaydedildi.



Şakayı yapan kişinin kim olduğunun araştırıldığı belirtildi.



Bir diplomat da Reuters ajansına gazetenin haberini doğruladı.



Hindistan, 171 kişinin ölümüne neden olan saldırılarla Pakistan'ın ilgisi olduğunu ileri sürüyor.

