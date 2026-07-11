Telefon bağımlılığı çocuğu da etkiliyor

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ABD’de yapılan “Anneciğim, telefonunu benden daha mı çok seviyorsun?” başlıklı araştırma, anne ve babaların ekranlara aşırı bağlılığının çocukların psikolojik gelişimi üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya çıkardı. ABD’de 12-17 yaşları arasındaki 600 ergenle gerçekleştirilen çalışmada, katılımcılar ebeveynlerinin kendileriyle iletişim kurmaya çalıştıkları anlarda telefona yönelmesinin kendilerini “değersiz, önemsenmeyen ve göz ardı edilmiş” hissettirdiğini ifade etti.

ETKİSİ YAŞAM BOYU

Araştırmacılar, bu durumun çocuklarda kaygıyı artırabildiğini ve güvenli bağlanma duygusunu zayıflatabildiğini belirtirken, son yıllarda yapılan benzer çalışmaların da ebeveynlerin telefon kullanımının çocuklarda ekran bağımlılığı riskini yükseltebildiğini, ve öfke nöbetleri gibi davranış sorunlarıyla bağlantılı olabileceğini gösterdiğine dikkat çekti. Araştırmanın başyazarı Don Grant, ebeveynlerin telefona aşırı yönelmesinin çocuklarda özgüven eksikliği ve “güvensiz bağlanma” gelişmesine yol açabileceğini, bunun da yaşam boyu sürebilecek psikolojik etkiler bırakabileceğini belirtti.