Tel Rıfatlılar PKK ve Esed rejimini protesto etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vay lüfer vay... İstanbulun simgesi küllerinden doğuyorVay lüfer vay... İstanbul'un simgesi küllerinden doğuyor!#Marmara Denizi
Moskova zaferi sonrası büyük tehlike Tablo değişti ve 2 yıl sonra...Moskova zaferi sonrası büyük tehlike! Tablo değişti ve 2 yıl sonra...#Şampiyonlar Ligi
Uğur Şahin ve Özlem Türeciden Turkovac açıklamasıUğur Şahin ve Özlem Türeci'den Turkovac açıklaması!#Uğur Şahin
Erdoğan dev rakamı açıkladı: Yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştıErdoğan dev rakamı açıkladı: Yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kan donduran olayda yeni ayrıntılar: Bana neden dolu silahı verdinizKan donduran olayda yeni ayrıntılar: Bana neden dolu silahı verdiniz#Alec Baldwin
Dünyanın beklediği müjde geldi... Sonuç mükemmelDünyanın beklediği müjde geldi... Sonuç mükemmel!#Pfizer Biontech
Şişli’de çocuğuna dehşeti yaşatmıştı Yeni gelişme… Bakanlığın avukatı itiraz ettiŞişli’de çocuğuna dehşeti yaşatmıştı! Yeni gelişme… Bakanlığın avukatı itiraz etti#Şişli
Euroleaguein yerine NBA Avrupa mı geliyor Resmi açıklama...Euroleague'in yerine NBA Avrupa mı geliyor? Resmi açıklama...#THY Euroleague
Göz sulanması şikayetiyle gitti, yüzünde dev bir delikle hastaneden ayrıldıGöz sulanması şikayetiyle gitti, yüzünde dev bir delikle hastaneden ayrıldı!#Göz Kanseri
İlginç anısını anlattı... Yıllar önce söylemişİlginç anısını anlattı... Yıllar önce söylemiş#Miray Daner
İzmirde tarihi buluş Kanıtlanmış oldu...İzmir'de tarihi buluş! 'Kanıtlanmış oldu...'#İzmir
Gözler yine ABDde Kritik hafta...Gözler yine ABD'de! Kritik hafta...#Kripto Para Piyasası
Müşterisi yıkamaya getirdi, hemen satın aldı Servet değerindeMüşterisi yıkamaya getirdi, hemen satın aldı! Servet değerinde#Halı
Hollywood yasa boğuldu: Nasıl da akıl almaz bir ölüm buHollywood yasa boğuldu: Nasıl da akıl almaz bir ölüm bu! #Halyna Hutchins
Özcan Denizden sert sözler: Sen kredi kartı değilsin oğlumÖzcan Deniz'den sert sözler: Sen kredi kartı değilsin oğlum!#Özcan Deniz
HABERLERDünya Haberleri

Tel Rıfatlılar PKK ve Esed rejimini protesto etti

#Tel Rıfat#PKK#Esed
Tel Rıfatlılar PKK ve Esed rejimini protesto etti

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından topraklarından zorla göç ettirilen Tel Rıfatlılar, Türkiye sınırında sığındıkları Azez ilçesinde YPG/PKK ve Beşşar Esed rejimini protesto ederek topraklarının terörden arındırılmasını istedi.

Haberin Devamı

Türkiye sınırındaki Azez ilçe merkezinde yaşayan Tel Rıfatlılar, cuma namazından sonra Babüsselame Sınır Kapısı önünde toplandı.

Yerinden edilen Tel Rıfatlılar, evlerini işgal eden terör örgütü YPG/PKK ile Suriye’nin kuzeyine saldırılarını sürdüren Rusya ve Esed rejimini protesto etti.

Gösteriye katılan Tel Rıfatlılar, "YPG ve Esed rejiminin zulümlerinin bitmesini istiyoruz", "Rusya Suriye’deki katliamların sebebidir", "Katliamların ve göçlerin temel kaynağı Esed rejimi, YPG/PKK ve DEAŞ’tır", " Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunu topraklarımızın kurtarılmasında destekliyoruz", "Mutlaka topraklarımızı işgalden kurtaracağız” yazılı dövizler taşıdı.

6 YILDIR KAMPLARDA YAŞIYORUZ

AA muhabirine açıklamada bulunan Tel Rıfatlı Muhammed Ebu İbrahim, "Terör örgütü yüzünden evlerimizi bırakmak zorunda kaldık. 6 yıldır kamplarda yaşıyoruz." dedi. Ebu İbrahim, evlerine dönmek istediklerini belirterek, "Biz Tel Rıfatlılar kamplarda yaşamak zorundayız. Evlerimiz işgal altında. Topraklarımızın işgalden kurtarılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Tel Rıfatlılar PKK ve Esed rejimini protesto etti


"TOPRAKLARIMIZA DÖNMEK İSTİYORUZ"

Tel Rıfat yakınlarındaki Minnağ köyünden göç ettirilen sivillerden Ahmet Ebu İbrahim de 6 yıldır evinden uzak yaşadığını kaydetti.

Haberin Devamı

Ebu İbrahim, "Terör örgütü topraklarımızı işgal etti. Sesimizi duyurmak amacıyla toplandık. Sesimizin tüm dünyaya ulaşmasını istiyoruz. Topraklarımıza dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. 

EVLERİNE DÖNMEK İSTİYORLAR

Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temmo da Tel Rıfatlıların protestolarına destek vermek amacıyla Azez'e geldiklerini söyledi.

Temmo, "2016 yılında topraklarından çıkmak zorunda kalan Tel Rıfatlılar, evlerine dönmek istiyor. Rabıta olarak onların yanındayız. Türkiye'den terör işgalindeki bölgeleri temizlemesini istiyoruz." dedi. 

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat'ı ele geçirmişti.

İlgili Haberler:

Vay lüfer vay... İstanbul'un simgesi küllerinden doğuyor!Pfizer merakla beklenen açıklamayı yaptı! Sonuçlar mükemmel...Peş peşe uyarılar! Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı

Terör örgütü, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) ve Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tel Rıfat#PKK#Esed

BAKMADAN GEÇME!

Vay lüfer vay... İstanbulun simgesi küllerinden doğuyor

Vay lüfer vay... İstanbul'un simgesi küllerinden doğuyor!

Pfizer merakla beklenen açıklamayı yaptı Sonuçlar mükemmel...

Pfizer merakla beklenen açıklamayı yaptı! Sonuçlar mükemmel...

Peş peşe uyarılar Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı

Peş peşe uyarılar! Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı

Hem yemiyoruz hem de obeziz

Hem yemiyoruz hem de obeziz!

Yine heykel faciası Bir kent bunu tartışıyor

Yine heykel faciası! Bir kent bunu tartışıyor