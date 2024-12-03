Tel Rıfat 3 saatte düştü! PKK/YPG tanklarını bile bırakıp kaçtı

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Rusya ve Suriye rejim güçlerinin çekilerek kontrolünü terör örgütü PKK/YPG’ye bıraktığı Tel Rıfat, 3 saatte düştü. Türkiye’nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, 4 noktada başlattığı operasyonda önceki gece Tel Rıfat ilçe merkezine kadar girdi. Terör örgütü PKK/YPG’lilerin bulunduğu noktaları terk ederek kaçması sonrası Tel Rıfat’ın kontrolü SMO’ya geçti. Yaklaşık 8 yıldır terör örgütünün kontrolünde olan Tel Rıfat’ın alınmasıyla Azez, Mare ve Afrin’e göç etmek zorunda kalan binlerce Suriyeli de Tel Rıfat’a geri dönüş yapmaya başladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ KAÇTI

SMO, Rusya ve Suriye rejim güçlerinin çekilerek terör örgütüne bıraktığı Tel Rıfat’a yönelik önceki akşam saatlerinde Özgürlük Şafağı Operasyonu başlatarak kuzeybatı, kuzeydoğu, doğu ve güney cephe hatlarında harekete geçti. SMO güçleri, 3 saat gibi kısa sürede ilerleme kaydederek Tel Rıfat’ın batısındaki Deyr Cemal’den ilçe merkezine girdi. Terör örgütü PKK/YPG güçleri ise ilçenin dış kesimlerine kaçtı.





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8 YIL SONRA ALINDI

Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat, 8 yıldır YPG/PKK işgalindeydi. SMO güçleri kritik öneme sahip Halep’teki Kuveyris Askeri Havaalanı ile Türkiye’ye 13 kilometre mesafedeki stratejik öneme sahip Minnığ Havalanı’nı da ele geçirdi. Böylece PKK/YPG’nin Tel Rıfat-Menbiç lojistik hattı kesintiye uğratıldı. Bölgede kontrolü sağlayan SMO savaşçıları Özgür Suriye bayraklarıyla poz vererek Tel Rıfat sokaklarında kutlama yaptı. PKK/YPG’li teröristlerin kaçarken arkalarında bıraktığı çok sayıda tank ve zırhlı askeri araç da SMO’nun eline geçti.

TÜRKMEN BİRLİK MEHTERLE GİRDİ

SMO’nun terör örgütü YPG/PKK’dan kurtardığı Tel Rıfat’a dönüşler de başladı. Terör örgütünün kontrolü almasının ardından evlerini terk ederek Azez, Mare ve Afrin’e göç etmek zorunda kalan binlerce Suriyeli de Tel Rıfat’a dönüş yapmaya başladı. SMO’nun ilçe merkezini ele geçirmesinden kısa süre sonra bile bir grup yerinden edilmiş kişi Tel Rıfat’a dönerken, çok sayıda sivilin uzun zamandır görmedikleri akrabalarına kavuşarak hasret giderdikleri görüldü. SMO içerisinde yer alan Türkmenlerden oluşan bir grubun, Tel Rıfat’a araçlarında açtıkları Mehter Marşı eşliğinde girmeleri dikkat çekti.

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TERÖRİST ELEBAŞI: KORİDOR KURMAMIZI ENGELLEDİLER

SURİYE Milli Ordusu’nun terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki Tel Rıfat’a operasyon düzenleyerek bölgede kontrolü ele geçirmesinin ardından, PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi açıklama yaptı. Halep, Tel Rıfat ve Şahba arasında oluşturmak istedikleri ‘insani koridorun’ SMO operasyonuyla engellendiğini söyleyen Abdi, bölgeden tahliye gerçekleştirmek için tüm taraflarla iletişim kurmaya çalıştıklarını söyledi. “Güçlerimiz, birçok cepheden yoğun saldırılarla karşı karşıya” diyen Abdi, “Silahlı grupların saldırıları bu koridoru kesintiye uğrattı” dedi.

Abdi, Halep’te muhaliflerle PKK/YPG arasında çatışmaların sürdüğünü de belirtti.