Tel Aviv'in planı ortaya çıktı: Yunanistan-GKRY-İsrail ittifakının perde arkası

Yunanistan ile İsrail arasında art arda yapılan görüşmeler, hız kesmeden devam ediyor.

Görüşmeler, analistler tarafından Doğu Akdeniz’deki “silahlanma sürecinin” yeni bir göstergesi olarak değerlendirilirken İsrailli iki üst düzey yetkilinin Atina’da Yunanlı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiği açıklandı.

YUNANİSTAN, İSRAİL'DEN YENİ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ ALMAYI PLANLIYOR

Atina yönetimi İsrail ile yeni hava savunma sistemlerinin satın alınmasına yönelik müzakerelere yeniden başladı.

Yunan basınında yer alan habere göre, İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Gil Reich ve Askeri Sekreter Tümgeneral Roman Gofman’ın, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun son dakika talimatıyla Atina’ya gittiği belirtildi.

İsrail medyası ise bu gelişmeyi, “Türkiye’nin bölgede artan gücüne karşı alınan önleyici bir tedbir” olarak yorumladı.

“DOĞU AKDENİZ’DEKİ GERGİNLİK, ATİNA VE TEL AVİV’İ YAKINLAŞTIRIYOR”

Yunanistan gazetesi Nemesis, görüşmelerin zamanlamasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Doğu Akdeniz’de artan gerginlikler ve Türkiye’nin etkili diplomatik girişimleri, Atina ile Tel Aviv’i stratejik olarak birbirine yakınlaştırıyor.”

Haberde, İsrail’in bölgede bir koalisyon oluşturmak istediği ve bu ittifakın Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)-İsrail üçgeni üzerine inşa edilmesinin planlandığı iddia edildi.

3 MİLYAR EUROLUK SAVUNMA PROJESİ: AŞİL KALKANI

Yunanistan tarafından “Aşil’in Kalkanı (Bouclier d’Achille)” adı verilen program, ülke tarihinin en iddialı savunma projelerinden biri olarak tanımlanıyor. Yaklaşık 3 milyar euro bütçeli proje kapsamında, Batı Trakya’dan Ege’nin doğusundaki adalara kadar uzanan bir hatta yeni hava savunma sistemleri konuşlandırılacak.

Mevcut OSA-AK ve TOR M1 tipi sistemler, İsrail üretimi Spyder sistemleriyle değiştirilecek. Orta menzilli Hawk bataryalarının yerine Barak MX, uzun menzilde ise S-300 sistemlerinin yerini İsrail yapımı "Davud Sapanı" alacak.

Yunan askeri kaynaklarına göre bu sistemler, son yıllarda Türkiye’nin geliştirdiği füze ve SİHA teknolojilerine karşı bir “koruma kalkanı” oluşturmayı hedefliyor.

TÜRKİYE’NİN SAVUNMA GÜCÜ, BÖLGESEL DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

Uzmanlara göre Yunanistan-İsrail savunma yakınlaşmasının temel nedeni, Türkiye’nin son yıllarda savunma alanında elde ettiği ilerleme.

Türkiye’nin yerli SİHA’ları, hava savunma sistemleri, milli muharip uçağı KAAN ve MİLGEM sınıfı savaş gemileri, ülkeyi Doğu Akdeniz’in en etkili askeri gücü haline getirdi.

Analistler, bu durumun Atina ve Tel Aviv’de “denge arayışı” başlattığını, ancak alınan önlemlerin “Türkiye’nin caydırıcı gücü karşısında sembolik düzeyde kaldığını” belirtiyor.

“TÜRKİYE KORKUSUNA DAYALI HAMLELER”

Uzmanlar, Türkiye’nin NATO üyesi olarak bölgesel diplomaside etkisini artıran bir strateji izlediğini vurguluyor. Bu nedenle, Yunanistan’ın aldığı tedbirlerin “savunmadan çok Türkiye korkusuna dayalı” olduğu ifade ediliyor.

İsrail ve Yunanistan arasında yürütülen milyarlarca euroluk savunma projeleri, ortak tatbikatlar ve diplomatik temaslar, Ankara’ya gönderilen açık bir mesaj olarak yorumlanıyor. Ancak askeri kapasite, üretim gücü ve bölgesel etki açısından bakıldığında, bu girişimlerin güç dengelerini kökten değiştirmesi beklenmiyor.

“GERÇEK GÜÇ, TEKNOLOJİ VE ÜRETİM YETENEĞİNDE”

Uzmanlar, bölgedeki güç dengesinin artık satın alınan sistemlere değil, teknoloji, üretim kapasitesi ve sahadaki kararlılığa dayandığını vurguluyor.

Bu kapsamda, Türkiye’nin savunma sanayii ve jeopolitik vizyonuyla Doğu Akdeniz’in gerçek belirleyici aktörü olmaya devam ettiği belirtiliyor.

“YUNANİSTAN SAVUNMASINI YENİDEN İNŞA EDİYOR”

İsrail gazetesi Maariv, “İsrail Komşusuna Bölücü Bir Sistem Gönderdi” başlıklı haberinde, Aşil’in Kalkanı programının ayrıntılarını paylaştı. Haberde, Yunanistan’ın eski Rus ve Amerikan sistemlerini terk ederek savunmasını tamamen İsrail teknolojisiyle yeniden inşa etmeye hazırlandığı kaydedildi.

Gazete, “Atina, Türkiye’nin son yıllarda ulaştığı askeri kapasiteden ciddi biçimde endişe duyuyor. Bu nedenle İsrail ile işbirliğini hızlandırma kararı aldı” ifadelerini kullandı.

“TATBİKATLAR ARTIK SEMBOLİK DEĞİL, STRATEJİK”

Haberde, Yunan ve İsrail hava kuvvetlerinin kasım ayı başında Doğu Akdeniz üzerinde ortak bir tatbikat gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

"Yunan savaş uçakları, İsrail yakıt ikmal uçakları tarafından havada desteklendi" denilen haberde, "Her yıl tekrarlanan bu tatbikat, iki ülke arasındaki askeri koordinasyonun somut göstergesidir” ifadesi yer aldı.

Yunan askeri kaynakları, bu tür tatbikatların sadece “rutin eğitim” olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin savunma teknolojilerinde ulaştığı seviye karşısında sembolik bir anlam taşıdığını şu sözlerle vurguladı:

“Türkiye’nin savunma teknolojilerinde dünya çapında bir oyuncu haline gelmesi, Atina’nın bölgede denge arayışını hızlandırdı.”