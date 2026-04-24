Tel Aviv'in kafası karıştı: Her cephede kötü durumda... İsrailli subaydan itiraf

İsrail’de güvenlik çevrelerinde, asıl sorunun çatışmaların yeniden başlayıp başlamayacağı değil, ne zaman ve hangi ölçekte başlayacağı olduğu değerlendiriliyor. Bu süreçte ABD Başkanı Donald Trump’ın peş peşe gelen çelişkili açıklamalarının İsrail ordusunda kafa karışıklığı yarattığı öne sürüldü.

Maariv gazetesinde yer alan habere göre bir İsrail subayı, “Bu çok karmaşık bir durum. Nereye gittiğimizi, yönümüzün ne olduğunu bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL ŞU ANDA DAHA KÖTÜ BİR KONUMDA”

Haberde, İsrail’in Lübnan ve Gazze başta olmak üzere birçok cephede 27 Şubat’taki durumundan daha kötü bir tabloyla karşı karşıya olduğu iddia edildi.

Analize göre, “Aslanın Kükremesi” operasyonuna kadar İsrail ordusu Lübnan genelinde günlük operasyonlar yürütürken, son günlerde dengelerin tersine döndüğü ve Hizbullah’ın füze, havan topu ve insansız hava araçlarıyla saldırılarını artırdığı savunuldu.

HİZBULLAH CEPHESİNDE GERİLİM TIRMANIYOR

İddiaya göre Hizbullah, Bağımsızlık Günü akşamından bu yana Lübnan’daki sarı hat bölgesinde İsrail güçlerine yedi kez saldırı düzenledi. İsrail ordusunun ise siyasi kademenin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle tam karşılık veremediği öne sürüldü.

Haberde, Lübnan’daki ateşkes politikası konusunda kararların Tel Aviv’den çok Washington’daki Beyaz Saray tarafından şekillendirildiği iddiasına da yer verildi.

İRAN, GAZZE VE YEMEN VURGUSU

İsrailli askeri yetkililer, İran’daki çatışmalarda önemli taktik başarılar elde edildiğini ancak vurulması planlanan çok sayıda hedef bulunduğunu savundu. Özellikle balistik füze sistemlerinin hedef listesinde olduğu belirtildi.

Bir üst düzey subay, “İran farklı sahnelere yön vermeye devam ediyor. Lübnan’da Hizbullah, Gazze’de Hamas ve Yemen’de Husiler üzerinden etkisini sürdürüyor” dedi.

“HER ŞEY TRUMP’IN ELİNDE”

İsrail ordusunun, yakın cephelerde ve İran karşısında mevcut politikanın sürdürülemeyeceğini düşündüğü belirtilirken, kararın büyük ölçüde Trump yönetimine bağlı olduğu ifade edildi.

Bir İsrail subayı, “Bir paylaşımında savaşçı bir çizgi görüyoruz. İki dakika sonra verdiği röportajda tam tersini söylüyor” değerlendirmesinde bulundu.

SAVUNMA BAKANI KATZ’TAN SERT MESAJ

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın, ABD’den “yeşil ışık” beklediklerini söylediği aktarıldı. Katz’ın, İran’ın askeri ve ekonomik altyapısına ağır darbe vurulması gerektiğini savunduğu belirtildi.

Açıklamada, olası yeni saldırının öncekilere göre “daha farklı ve daha ölümcül” olacağı öne sürüldü.

GÖZLER WASHINGTON’DA

İsrail’de genel değerlendirmenin, yeni çatışmanın kaçınılmaz olduğu ancak zamanlamasının belirsiz kaldığı yönünde olduğu ifade edildi. Şimdi gözler, Trump yönetiminin nasıl bir karar vereceğine çevrildi.