Tel Aviv’in güneyinde iç savaş tehlikesi

Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen bir Filistinlinin cenazesinin ardından başlayan gösterilerde, İsrail polisiyle Filistinlilerin çatıştığı kent savaş alanına döndü. Lod Belediye Başkanı Yair Revivo şehirde kontrolün kaybedildiğini söyleyip “Burada adeta bir iç savaş patlak verdi. Orduyu görevlendirmelisiniz” diyerek İsrail hükümetine çağrıda bulunda. İsrail hükümeti önceki gece bölgede OHAL ilan etti. İsrail 1966’dan beri ilk defa Araplar üzerinde OHAL yetkilerini kullanırken, Batı Şeria’dan Lod kentine sınır polisi birliklerinin sevk edildiği öğrenildi. Şehirde 21.00-04.00 arası sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ARAÇLARI TAŞLADILAR

Salı gecesi tırmanan olaylarda bir sinagog, bir Müslüman mezarlığı ve onlarca arabanın ateşe verildiği aktarıldı. Ayrıca Filistinli bir Arap’ın Yahudi yerleşimciler tarafından arabasında taşlandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olaylarda 12 kişi yaralandı. Gazze’den atılan roketlerden birinin araçlarına isabet etmesi sonucunda Arap bir baba ile kızı hayatını kaybetti.

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