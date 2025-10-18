×
Tel Aviv'deki panik gazetelere yansıyor... İsrail'in istediği en son şey buydu: Ankara baş aktör oldu!

Türkiye'nin Gazze'deki barış sürecine etkisi, İsrail gazetesi Yedioth Ahronot tarafından kapsamlı bir şekilde analiz edildi. Analizde, Türkiye'nin Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde gerçekleşen müzakerelerde "baş aktör" olduğu ifade edildi. Bu durumun İsrail'de ciddi endişe yarattı kaydedilen analizde, Tel Aviv'e karşı kararlı bir tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya örnek olduğu belirtildi.

İsrail’in en çok okunan gazetelerinden Yedioth Aharonot, Türkiye’nin Gazze’deki ateşkes sürecindeki rolüne ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımladı.

Gazetenin “Erdoğan’ın Gazze hayali, İsrail’in kabusu” başlıklı analizinde, özellikle ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere birçok ülkenin övgüyle bahsettiği Türkiye’nin arabuluculuk rolünün, İsrail’de ciddi endişe yarattığı belirtildi.

Analizde, Türkiye’nin Gazze görüşmelerinde üstlendiği rolün Ankara’yı “kilit aktör” haline getirdiği vurgulandı. İsrail’in tüm engellemelerine rağmen Türkiye’nin müzakerelere yön veren taraflardan biri haline geldiği ifade edildi.

 “ANKARA, ATEŞKESE YÖN VEREN BAŞ AKTÖR OLDU”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze konusundaki kararlı tutumunun ve diplomatik hamlelerinin sonuç verdiğine dikkat çekilen analizde, “Ankara, ABD Başkanı Donald Trump'ın teşvikiyle yürütülen görüşmelerde ateşkese yön veren baş aktör oldu” ifadelerine yer verildi.

Haberde, Erdoğan’ın girişimiyle Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde imzalanan ateşkes anlaşmasının Türkiye’ye diplomatik anlamda önemli bir konum kazandırdığı belirtildi.

Anlaşma metninin Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından imzalandığı hatırlatıldı.

Analizde görüşlerine yer verilen uzmanlar, Türkiye’nin Gazze’deki artan etkisinin Netanyahu hükümeti için “stratejik bir risk” oluşturduğunu belirtti.

Uzmanlar, Türkiye’nin bölgede barışın garantörü haline geldiğini ve bu durumun İsrail’i rahatsız ettiğini kaydetti.

GAZZE’DE TÜRK ASKERİ ENDİŞESİ

Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (INSS) araştırmacısı Dr. Galia Lindenstrauss, Türkiye'nin bölgedeki etkisine ilişkin "İsrail uzun süre Türkiye'nin Gazze’de rol almasını istemedi ve buna şiddetle karşı çıktı. Türkiye-ABD ilişkilerinin son dönemde geldiği yakınlıktan dolayı, Trump Erdoğan'a güveniyor ve Orta Doğu'da 'düzen sağlamasını' bekliyor." yorumunda bulundu.

Dr. Lindenstrauss, “Türkiye, anlaşmaya katkı sağlayan ana aktörlerden biri olarak görüldü ve bu, Gazze'de daha derin bir rolün kapısını açtı. Bu, Türkiye açısından uzun zamandır arzulanan son derece olumlu bir gelişme” dedi.

Dr. Lindenstrauss, İsrail'e karşı açık bir şekilde karşıt tutum sergileyen Türkiye'nin Gazze’deki etkisinin Tel Aviv yönetimi tarafından istenmediğini kaydederken "Türkiye'nin barış koruma ve gözlemci kuvvetlerde deneyimi var. Profesyonel bir ordusu mevcut. Türkiye'yi Gazze'de görmek İsrail'in en son isteyeceği durumdu. Mevcut gelişme, İsrail'in çıkarlarıyla ters düşüyor" ifadesini kullandı.

"Erdoğan'ın vizyonu, Gazze'nin geleceğini şekillendiriyor" diyen Dr. Lindenstrauss, "Bütün detaylara hakim değiliz.Türk tarafından iddialı açıklamalar geliyor. Gerekirse Türk askerlerinin Gazze'de olabileceğini söylüyorlar. Şu an için sadece Türkiye'nin ceset arama gücünde yer alacağı ve ateşkesin gözlemlenmesinde rol alacağı netleşti" şeklinde konuştu.

Analizde, Türkiye'nin Gazze'de rehinelerin cesetlerini bulma operasyonuna da katkı sağlayacağı ifade edilirken 81 kişilik kurtarma ekibinin İsrail'den "yeşil ışık" beklediğini belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÜNYA'YA ÖRNEK OLDU

Türkiye uzmanı Dr. Rami Daniel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze’deki ateşkes sürecinde sergilediği kararlı tutumun dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Dr.Daniel, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e karşı Gazze'de ateşkes tutumu dünyaya örnek oldu. Hiçbir ülke Türkiye'nin başardığını hayata geçirebilecek kadar ileri gitmedi” ifadelerini kullandı.

Dr.Daniel ayrıca, Türk askerinin Gazze’deki olası varlığına ilişkin şöyle konuştu:

"Mümkünse Türk askeri katılımını minimize etmek iyi olur. Ceset aramada büyük sorun görmüyorum, ancak ateşkesin uyumunu değerlendirmede sorun olabilir. Türk kuvvetlerinin orada olması endişe verici. En büyük risk şu, İsrail kazara vurursa ne olur?"

