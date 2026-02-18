Tel Aviv'de Türkiye paniği! Eski İsrail Başbakanı Bennett'ten küstah sözler: Ankara'ya karşı harekete geçmeliyiz

Haberin Devamı

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, katıldığı 2026 Amerikan Yahudi Organizasyonları Başkanları Konferansı’nda ve sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

İsrail basınından İ24 News'ün aktardığına göre Bennett, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin “durdurulamaz bir yükseliş” içinde olduğunu savunarak, ülkeyi “İsrail için yeni bir stratejik güç ve tehdit” olarak nitelendirdi.

“UYARIYORUM”

Tahran ve Ankara’ya karşı strateji geliştirilmesi gerektiğini iddia eden Bennett, “Tahran’dan gelen tehdide ve Ankara’dan gelen düşmanlığa karşı farklı ancak eş zamanlı yollarla harekete geçmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Yeni bir Türk tehdidinin şekillendiğini öne süren Bennett, şu ifadeleri kullandı:

“Uyarıyorum: Türkiye yeni İran’dır. Gözlerimizi tekrar kapatmamalıyız.”

Bennett, sosyal medya platformu X üzerinden İran uzmanı Dr. Meir Javedanfar’ın paylaşımını alıntılayarak Türkiye’ye yönelik eleştirilerini yineledi. Bennett, “Her kelime. Kendiniz okuyun.” notunu düştüğü paylaşımda sert ifadeler kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARŞITI AÇIKLAMALAR DA YAPTI

Konferansta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı açıklamalar da yapan ve "Türkiye'nin yeni İran olduğunu" savunan Bennett, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan, İsrail'i kuşatmak isteyen sofistike ve tehlikeli bir düşmandır." iddiasında bulundu.

Türkiye'nin bölgedeki etkisinin görmezden gelinemeyeceğini dile getiren Bennett, Türkiye'nin Katar ve Suriye ile olan ilişkisine ve Gazze Barış Kurulu'ndaki rolüne işaret ederek Ankara'nın liderliğinde İsrail'e karşı yeni bir "Müslüman Kardeşler" ekseni oluşturduğunu ileri sürdü.

Bennett, Türkiye'nin Pakistan'ın nükleer desteğine sahip olduğunu ve Suudi Arabistan'ı da İsrail'e karşı kışkırttığını iddia etti.

NETANYAHU İLE ORTAK OLMAYACAK

İç siyasete ilişkin mesajlar da veren Bennett, seçimlerin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ile hükümet ortağı olmayacağını açıkladı.

Mevcut yönetimi sert sözlerle eleştiren eski başbakan, “Gerçeği söylemek gerekirse, mevcut İsrail yönetimi bizi böldü ve bugün de bölmeye devam ediyor. Yeni bir lidere ihtiyaç var” dedi.

Bennett konuşmasını, “Başarısız olan yönetimin devam etmesine izin vermeyeceğim. İsrail’i bir sonraki, daha güçlü döneme taşıyacağım. Bir liderin ne zaman onurlu bir şekilde ayrılması gerektiğini bilmesi gerekir” sözleriyle tamamladı.