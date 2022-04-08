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Tel Aviv’de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

#İsrail#Silahlı Saldırı #Tel Aviv
Tel Aviv’de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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İsrail’de silahlı saldırılar devam ediyor. Başkent Tel Aviv’de bulunan Dizengoff Caddesi üzerindeki Elkov adlı bir bara silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Başbakan Naftali Bennett’e Tel Aviv'deki silahlı saldırıyla ilgili İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Karargahında bilgi verildiği belirtildi.

Polis Sözcüsü Eli Levy yaptığı açıklamada, "Bir terörist kısa mesafeden ateş açtı ve ardından yaya olarak kaçtı. Birkaç kişi yaralandı. Evlerinizden çıkmayın. Kafanızı pencereden dışarı çıkarmayın. Balkonlarınızdan uzak durun" dedi. Saldırganı yakalama çalışmaları helikopter destekli olarak devam ediyor.

Tel Aviv’de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

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İsrail’in güneyinde yer alan Beerşeba kentinde 22 Mart’ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, Hadera kentinde 27 Mart’ta terör örgütü DEAŞ üyesi 2 terörist tarafından otomatik silahlarla düzenlenen saldırıda 2 polis hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

Başkentin doğusunda bulunan Bney Brak kentinde 29 Mart’ta düzenlenen silahlı saldırıda ise 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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#İsrail#Silahlı Saldırı #Tel Aviv

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