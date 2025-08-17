Tel Aviv'de hayat durma noktasında

Haberin Devamı

İsrailli rehinelerin aileleri ve yakınları, başkent Tel Aviv'de genel grev ve protesto gösterileri başlattı. Rehine aileleri ve yakınları, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Gazze kentini işgal kararına tepki gösterdi. Savunma Bakanlığı binası önünde toplanan protestoculara on binlerce kişi destek verdi ve derhal ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması talebinde bulundu.

İsrailli esir Eitan Horn'un babası Itzik Horn, yaptığı konuşmada, Gazze kentini işgal kararı almakla Netanyahu hükümetinin esirleri öldürmeyi seçtiğini vurguladı.

Netanyahu hükümeti üyelerinin genel grev çağrısının İsrailli esirlere zarar verdiği ve "Hamas'ın ekmeğine yağ sürdüğü" suçlamalarına karşı Horn, "Peki Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı arasındaki çatışma, Eitan ve diğer rehinelerin geri dönmesine nasıl yardımcı oluyor?” diye sordu.





Horn, İsrailli esirlerin neden hala Gazze'de tutulduğu sorusuna, "Onlar oradalar çünkü hükümet onları geri getirmek istemiyor. Onları geri getirmenin zamanı geldi." dedi.

"NETANYAHU, OĞLUMU BİLEREK ÖLDÜRMEYİ SEÇTİ"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında öldürdüğü esir asker Ron Sherman'ın annesi Maayan Sherman, aşırı sağcı Netanyahu hükümetinin Gazze kentini işgal kararıyla esirlerden vazgeçmeyi tercih ettiğini vurguladı.

Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı'nın "oğlunu bilerek öldürmeyi seçtiğini" söyleyen Sherman, "Yaslı bir anne ve teyze olarak, diğer anneleri aynı kaderden kurtarmak için buradayım." dedi.

Sherman, Tel Aviv yönetimine, "başkalarının oğullarını ölüme gönderen ve sadece kişisel ve siyasi çıkarlar peşinde koşan" hükümet ifadeleriyle eleştirdi.

"GENEL GREV YALNIZCA BAŞLANGIÇ"

İsrailli esir Matan Zangauker'in annesi Einav Zangauker, Netanyahu hükümetinin Gazze kentini işgal kararı almasının ardından ateşkes ve esir takası talebiyle 17 Ağustos sabahı başlatacakları genel grevin "yalnızca başlangıç" olduğunun altını çizdi.

Grevle sabah ülkede hayatın duracağını söyleyen Zangauker, Netanyahu hükümetinden Gazze Şeridi'ne saldırılarını derhal durdurmasını ve esir takası anlaşması imzalaması için müzakere masasına oturmasını istedi.

"Netanyahu'nun, siyasi olarak uygun gördüğü zaman savaşı durdurmasını beklemekten vazgeçtik." ifadelerini kullanan Zangauker, "Sükunet, güvenlik, gelecek ve savaşın sona ermesini talep ediyoruz." dedi.

TEL AVİV'DE BİRÇOK İŞ YERİ KAPATILDI

Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu, genel grevin, rehinelerin geri getirilmesini ve Gazze'deki saldırıların durmasını net bir şekilde istekledileri için başlatıldığını söyledi. Yapılan açıklamada, "Bugün (Pazar) ülkeyi tek bir net taleple kapatacağız. 50 rehineyi geri getirin, savaşı bitirin” denildi.

Başkent Tel Aviv'de birçok işyerinin kapatıldığını belirten Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu, Gazze sınırına yakın bir yerde protesto çadırı kurmayı planladıklarını “mücadelemizi tırmandırıp sevdiklerimizi geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza söz veriyoruz" ifadesiyle aktardı.

54 yaşındaki İsrailli protestocu Doron Wilfand, "savaşı sona erdirme zamanı geldi. Tüm rehineleri serbest bırakma zamanı geldi." dedi.

İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.