Tel Aviv'de gündem EFES-2026! İsrail basını itiraf etti... 'Türkler başardı'

Haberin Devamı

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yediot Ahronot’ta yayımlanan analizde, Türkiye’nin İzmir’de gerçekleştirdiği EFES-2026 tatbikatının yalnızca askeri bir faaliyet olmadığı, Ankara’nın bölgesel etkisini ortaya koyan stratejik bir gösteri niteliği taşıdığı belirtildi. Analizde, “İran’ın 20 yılda yapamadığını Türkler başardı” ifadeleri kullanıldı.

“TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇ DENGELERİNİ DEĞİŞTİRİYOR”

Ynet’te yayımlanan değerlendirmede, İzmir yakınlarında düzenlenen EFES-2026 tatbikatının Orta Doğu’daki değişen güç dengelerinin sembollerinden biri olduğu ifade edildi.

Analizde, Ege kıyılarında gerçekleştirilen tatbikatta 50 ülkenin bayraklarının yanında ilk kez Libya ve Suriye bayraklarının da yer aldığına dikkat çekilerek bunun Ankara’nın bölgesel nüfuzunun göstergesi olduğu savunuldu.

Haberin Devamı

“TÜRKLER TEL AVİV’İ KUŞATIYOR”

Ynet analizinde dikkat çeken değerlendirmelere de yer verildi.

“Türkiye artık yalnızca bölgesel hedefleri olan bir NATO müttefiki değil. Ankara, İsrail’in çevresini saran, Türk silahları, Türk insansız hava araçları ve Türk askeri eğitmenleriyle desteklenen yeni bir askeri ağ kuruyor. Yani Türkler, Tel Aviv’i kuşatıyorlar” ifadeleri kullanıldı.

EFES-2026’DA TÜRK SAVUNMA SANAYİİ ÖNE ÇIKTI

Haberde, EFES-2026’nın Türkiye’nin şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük müşterek ve birleşik askeri tatbikatlardan biri olduğu belirtildi.

Tatbikata 50 ülkeden 10 binden fazla askerin katıldığı aktarılırken, Türk savunma sanayiinin geliştirdiği sistemlerin de dikkat çektiği vurgulandı. Analizde, Bayraktar TB3’ün Türkiye’nin çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu üzerinden görev yaptığı, yüksek faydalı yük kapasitesine sahip Bayraktar Akıncı’nın ise müşterek operasyonlarda aktif rol üstlendiği kaydedildi.

Haberin Devamı

“ÇELİK KUBBE” DETAYI

Analizde, Türkiye’nin geliştirdiği “Çelik Kubbe” entegre hava ve füze savunma mimarisinin de tatbikatta sergilendiği belirtildi.

Sistemin, seyir füzelerinden ticari dronlara kadar farklı tehditlere karşı çok sayıda platformu birbirine bağlayan katmanlı bir savunma yapısı sunduğu ifade edildi.

Ynet, “Tatbikatta sergilenen askeri teçhizat etkileyiciydi ancak asıl mevzu silahlar değil, misafirlerdi” yorumunu yaptı.

"TEK LİBYA, TEK ORDU"

Analize göre Libya, EFES-2026’ya 502 askerle katıldı. Bunların 331’inin doğu, 171’inin ise batı kanadından geldiği belirtildi.

Ynet, Libya’daki rakip yapıların ilk kez yurt dışında tek bir bayrak altında birlikte hareket ettiğine dikkat çekerek, bunun “Tek Libya, Tek Ordu” hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendirildiğini aktardı.

Haberin Devamı

Haberde, bu yaklaşımın Libya’yı Türkiye merkezli bir askeri çerçeveye daha fazla entegre ettiği yorumu yapılırken, Libyalı askerlerin amfibi harekât, elektronik harp, mayın ve EYP ile mücadele ile özel kuvvetler eğitimleri aldığı bilgisine yer verildi.

"TÜRKLER BAŞARDI"

Analizin en dikkat çekici bölümünde ise Türkiye'nin bölgesel etkisi ile İran'ın nüfuz modeli karşılaştırıldı.

Ynet, Türkiye'nin son yıllardaki savunma sanayii hamleleri ve geliştirdiği diplomatik ilişkiler sayesinde bölgede örnek gösterilen bir aktöre dönüştüğünü belirterek, "İran'ın 20 yıldır denediğini Türkler başardı" değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Analizde ayrıca Türkiye'nin NATO üyeliğinin Ankara'nın girişimlerine uluslararası meşruiyet kazandırdığı, bu nedenle Türkiye'nin etkisinin İran'ın vekil güçler üzerinden kurduğu ağlardan yapısal olarak farklı olduğu savunuldu.

"İZMİR'DE DALGALANAN BAYRAKLAR BİR MESAJDI"

Ynet, EFES-2026'ya ABD, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve çok sayıda NATO ülkesinin katıldığını hatırlattı.

Suriyeli askerlerin NATO ülkelerinden birliklerle aynı tatbikatta yer almasının Türkiye'ye önemli bir diplomatik ve askeri avantaj sağladığı yorumuna yer verildi.

Analizin sonunda ise EFES-2026'nın yalnızca askeri değil, aynı zamanda siyasi bir mesaj taşıdığı vurgulandı.

"İzmir'de dalgalanan bayraklar bir tatbikatın ötesindeydi. Asıl soru, bu mesajın bölgede kim tarafından ve nasıl okunacağıdır" ifadeleriyle değerlendirme sonlandırıldı.