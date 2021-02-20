Teksas’ta yaşayan Türkler anlattı: “Kendimizi üçüncü dünya ülkesinde yaşıyor gibi hissettik”

Şiddetli fırtına ve soğuk havalar Teksas’ta hayatı durma noktasına getirdi. Eyalette uzun süren elektrik kesintilerine susuzluk da eklenince durum tam bir felaket haline geldi. Yetkililer suyun sadece yaşamı sürdürmek için kullanılması gerektiğini sık sık bildirirken, halk yiyecek bulmak için marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

‘MUSLUK SULARINI KAYNATMADAN İÇMEYİN’

Soğuk hava su hatlarının donmasına sebep oldu. Hatların donmasıyla birlikte düşen su basıncına karşı insanlar borularının buzlanmasını önlemek için muslukları açık bırakıyor. Daha fazla boru patlamasını önlemek ve basıncı korumak için belediye yetkilileri, halka evlerindeki suyu kesme çağrısında bulundu. Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, halkın pazar gününe kadar musluk suyunu içmeden önce kaynatmak zorunda kalacaklarını söyledi.

ELEKTRİK SANTRALLERİ DEVRE DIŞI KALDI

Fosil yakıtlar konusunda zengin olan ve federal elektrik düzenlemesini reddeden Teksas, uzun zamandır tekil elektrik şebekesine bağlı. Hafta boyunca patlayan kar ve soğuk fırtınasından sonra eyaletin elektrik dağıtım dairesi tahmin ettiğinden daha fazla bir taleple karşılaştı. Aynı zamanda elektrik jeneratörlerini çalıştırmak için gereken ekipman da dondu. Bu sebeple elektrik santralleri de birbiri ardına devre dışı kaldı ve tüm sistemin çökmesini önlemek için aralıklı elektrik verilmeye başlandı. Ancak bu da daha büyük talebe neden olup sistemi kilitledi. Teksas’ta 4 milyondan fazla hane elektriksiz kaldı.

ŞÖMİNESİ OLANLAR ŞANSLI

Amerika’nın dördüncü büyük şehri olan Houston’da ise yiyecek, gaz ve erzak için marketlerin önünde uzun kuyruklar var. Bazıları ise tehlikeli hava koşullarından dolayı yollara çıkamıyor. Teksas’taki evler elektrik ısıtmasına sahip ve bu denli soğuk havalar için uygun değil. Ara ara verilen elektrik evleri ısıtmak için etkili olmadığından şöminesi olanlar biraz daha şanslı sayılıyor. Teksas’ın en yoksul sakinleri ise her geçen saat donarak ölme riskiyle karşı karşıya.

Şöminesi olmayanlar araçlarında veya evlerindeki fırınları açarak ısınmaya çalıştı. Bu yöntemleri uygulayan pek çok aile ise karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle hastanelik oldu. Hastanelerin acil servisleri zehirlenen kişilerle dolup taştı.

SİYASİ FIRTINAYA SEBEP OLDU

Kış fırtınası bir de siyasi fırtına yarattı. Teksas Senatörü Ted Cruz’un halk düşük sıcaklıklarla mücadele ederken ailesi ile Cancun’a uçuşu tepkilere yol açtı. Dondurucu soğuklardan en çok etkilenen Colorado şehrinin başkanı Tim Boyd'un sözleri ise soğuk duş etkisi yarattı: “Kimse size ve ailenize bir şey borçlu değil. Sadece güçlüler hayatta kalacak” söylemlerinde bulundu.

İklim bilimcileri, Kuzey Kutbu’ndaki hızlı değişikliklerin bunun gibi sert kış fırtınalarına yol açabileceğini ve Teksas gibi yerlerdeki elektrik santrallerinin buz ve kara daha iyi hazırlanması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Bölgede yaşayan ve felaketi doğrudan hisseden Türkler de yaşadıklarını hurriyet.com.tr'ye anlattı.

TEKSAS'TA YAŞAYAN TÜRKLER ANLATTI...

'YAĞMALAMA RİSKİNE KARŞI DÜKKANDA KALDIM'

Metehan Yıldırım: Teksas Houston’da benzin istasyonu işletiyorum. Pazarı pazartesiye bağlayan gece işten dönerken şiddetli rüzgar ile birlikte yağmur başladı. Ardından yağmur yerini kara bıraktı ve yollar buz tutmaya başladı. Bunu takip eden gece elektrikler kesildi ve sular soğuktan akmamaya başladı. Sabah uyandığımda elemanların işe gidemeyeceğini öğrendim ve bir şekilde benzin istasyonuna gittim. Elektrik olmadığı için benzin pompaları çalışmıyor ve insanlar yiyecek alabileceği marketler arıyordu. En çok su ve hazır yiyeceklere talep vardı. Herkes dükkanlara akın ettiği için kapıları kilitleyip camdan servis yapmaya başladık. Dükkandaki ürün stoğum bitince tamamen kepenkleri indirdim ve 2 gün boyunca yağmalama riskine karşı dükkanda kaldım. Çünkü insanlar çaresizce su ve yiyecek arıyordu.

'RESMEN SÜRÜNDÜK'

Ali Cömert: Çok kötü bir deneyim yaşadık ve bu süreç için resmen süründük diyebilirim. İşin en kötü tarafı 4 gün boyunca sadece 6 saat elektriğimiz oldu ve ilk 2 gün sularımız da dondu. Houston böyle bir hava koşuluna hiç hazır değildi. En çok etkilenme nedenlerimizden biri de elektriğin olmamasıydı. Çünkü merkezi ısıtma sistemimiz elektrikle çalışıyordu. Evin içinden geçen su borularımız da dondu ve patladı. Tavandaki boruların patlamasıyla açılan tavandan eve daha da fazla soğuk girmeye başladı, hatta ev ısısı eksi derecelere düştü. Evlerimiz tahta ve alçıdan yapılma, bu sebeple su ve ateş evlere kolaylıkla zarar veriyor. Biz de şanlı olan kısmın arasındaydık, çünkü bir şöminemiz vardı. Yeteri kadar ısı vermese de ev ısısını 11 dereceye kadar çıkarabildik. Dört gün içerisinde sadece 6 saat elektrik alabildik. Yollar buz tuttuğundan dışarıya da çıkamıyorduk, zaten her yer de kapalıydı. Açık olan birkaç yerin kapısında ise ucu bucağı gözükmeyen kuyruklar vardı.

İzzet Yıldırım: Pazar günü akşamüzeri tüm Teksas’ta don olayı başladı ve kar değil resmen buz yağıyordu. Elektrik olmamasına rağmen pencereden bakınca beyazın etkisiyle her yer aydınlıktı. Ardından elektrikler de kesildi ve evimiz buz gibi olmaya başladı. Isıtıcılarımız elektrikle çalıştığından ısıtıcılar devre dışı kaldı ama biz şömine yakarak ısınmaya çalıştık. Su ihtiyacımızın bir kısmını komşudan gidermeye çalıştık, hali hazırda suları donmamış kişilerden su istedik. Sonrasında komşumun da su boruları patladı ve gerçekten susuz kaldık. Su borularını tamir etmesi için usta bulmak bile büyük bir sorun oldu, tanıdığı olanlar bu işten sıyrıldı. Eyalet yetkililerinin sorumsuzluğu yüzünden insanlar öldü ve tam bir felaket yaşandı.

'EVİN SICAKLIĞI -4 DERECEYDİ'

Onur Atay: Fırtınanın olduğu gece televizyon izlerken bir anda elektrikler kesildi ve birkaç saate geri gelir diyerek çok fazla endişelenmedim. Sonrasında ailem de fırtınanın sesine uyandılar. Klimamız da elektrik gittiğinden dolayı çalışmadı ve sadece birkaç saat içerisinde evin sıcaklığı -4 dereceye kadar düştü. Bütün gece soğuktan uyuyamadık ve güneş doğar doğmaz aile dostlarımız aradık. Yaklaşık 40 dakika uzaklıkta bulunan bir aile dostumuzda elektrik olduğunu öğrenince hemen oraya gittik. 2 günün sonunda orada da elektrikler gitti. Yiyecek almak için markete gittiğimizde çoğunda elektrik yoktu, olanlarda ise gıda stoğu tükenmişti. Soğuk havaların etkisiyle sular dondu ve su kıtlığı yaşanmaya başladı. Yaklaşık 1 hafta geçti ve evimizde hala su yok. Kendimizi üçüncü dünya ülkesinde yaşıyor gibi hissetmeye başladık.

'10 DAKİKA UZAKTAYIM, HABERİMİZ BİLE OLMADI'

Leyla Duman: Elektrik kesintilerinin yoğun yaşandığı yerlere sadece 10 dakika uzaklıkta oturuyorum. Oturduğum yer daha yeni bir yerleşim yeri ve bizim son güne kadar bu denli kesintilerden haberimiz yoktu. Yaşadığım bölgede son gün sadece 6 saat elektrik kesintisi yaşandı. İşe gidemeyeceğimi öğrendiğim zaman ‘Neler oluyor Teksas’ta?’ diye düşündüm. Olduğum bölgede su kesintisi dahi yaşamadık, ancak yine de tedbir olarak banyolardaki küvetleri doldurduk. Sosyal medyada bulunan Türk gruplarından ihtiyacı olanlar için çağrılar yapıldı ve insanlar birbirlerine evini açtı. Türkler kendi aralarında yemek dağıttılar ve birbirlerine çok destek oldular.

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